الشريعي يكشف سبب رحيل حمزة الجمل.. وحقيقة عروض عبد الله وأقطاي وعلي محمود

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي أن سبب رحيل حمزة الجمل مدرب الفريق جاء نتيجة اختلاف في الرؤى بين الطرفين، مشددا على أن الأمر لا يتضمن أي إساءة لأي طرف.

وأعلن إنبي صباح اليوم رحيل حمزة الجمل عن تدريب الفريق (طالع التفاصيل).

وقال الشريعي في تصريحات عبر إم بي سي مصر2: "حمزة الجمل يتمتع بشخصية رائعة وبذل جهدا كبيرا مع الفريق، صحيح أن إنبي يملك عناصر ذات جودة، إلا أن هذه الجودة تحتاج إلى مدرب صاحب خبرات مميزة قادر على التعامل معها بالشكل الأمثل وهو ما قام به".

وواصل "الشراكة لها مدة تعاقدية، والتعاقد مع حمزة الجمل كان لمدة عام ونصف، ومع انتهاء المدة تبدأ مناقشات التجديد وفق شروط يضعها الطرفان، ومن حق كل طرف طرح شروطه، ولا يجوز الحديث عن تفاصيل هذه الشروط علنا لأنها أمور سرية".

وأردف "حمزة الجمل تقدم بطلبات معينة، في حين كانت لإدارة النادي مطالب مختلفة، وهو ما أدى إلى عدم توافق الرؤى، وهذا الاختلاف لا يعيب أحدا".

وكشف "الفريق حصل على فترة راحة مبكرة قبل باقي الأندية بنحو 15 يوما، ومباراتي كأس الرابطة سيتم خوضهما بقطاعات الناشئين كما جرت العادة، مع منح أكثر من نصف عناصر الفريق الأساسي راحة صيفية مبكرة، على أن يدار ملف المدرب الجديد بهدوء".

وأتم حديثه عن حقيقة العروض التي تلقاها من الأهلي والزمالك للتعاقد مع بعض لاعبي إنبي: "ولم نتلقى أي عروض لضم اللاعبين حامد عبد الله أو علي محمود أو عبد الله أقطاي من الأهلي أو الزمالك، ولم يحدث أي تواصل رسمي أو غير رسمي بشأنهم".

وقاد حمزة الجمل إنبي في 47 مباراة حقق الانتصار في 19 مباراة، وتعادل في 16 مباراة، وخسر 12 مباراة.