إنبي يعلن رحيل حمزة الجمل عن تدريبه

الخميس، 14 مايو 2026 - 14:53

كتب : حامد وجدي

حمزة الجمل

أعلن نادي إنبي رحيل حمزة الجمل المدير الفني للفريق بشكل رسمي عن تدريبه.

وقاد الجمل إنبي للتواجد ضمن مجموعة الـ 7 أندية التي تنافس على لقب الدوري، وتفادى خطر الهبوط مبكرا.

وكشف نادي إنبي عبر حسابه على فيسبوك عن رحيل حمزة الجمل بشكل رسمي وكتب:

"شكرا حمزة الجمل كانت شراكة مميزة مليئة بالنجاحات والعطاء بين كل الأطراف، أنتهت مدتها التعاقدية كنت فيها مثالاً للإلتزام والقيادة نتمنى لك التوفيق في وجهتك الجديدة. واثقون في رؤيتك لإستكمال مسيرة نجاحك".

وعلم FilGoal.com أن حمزة الجمل لن يقود إنبي في مواجهتي وادي دجلة بنصف نهائي كأس الرابطة، وأن النادي البترولي يدرس الخيارات المتاحة بعد رحيل مديره الفني بشكل رسمي.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن جلسة جمعت بين مسؤولي غزل المحلة وحمزة الجمل من أجل تقديم عرض لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

واختتم إنبي منافسات بطولة الدوري في المركز السادس برصيد 6 نقاط، بعدما خاض آخر مبارياته أمام الأهلي.

وودع إنبي كأس مصر من الدور نصف النهائي بالخسارة أمام بيراميدز الذي سيواجه زد في نهائي البطولة.

فيما يستعد النادي البترولي لمواجهة وادي دجلة في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وقاد حمزة الجمل نادي إنبي في 47 مباراة، فاز في 19 وتعادل في 16 وخسر 12 مباراة.

