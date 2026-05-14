بقيادة معلول والمثلوثي.. الصفاقسي يحجز المركز الثالث محليا ويتأهل للكونفدرالية

حجز الصفاقسي بطاقة تأهله إلى الكونفدرالية الموسم المقبل بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري التونسي.

وضمن الترجي مشاركته في دوري أبطال إفريقيا للموسم الـ 11 على التوالي بعدما احتل الوصافة خلف الإفريقي الذي توج بطلا.

وفاز الإفريقي باللقب قبل جولة على النهاية بعد الفوز على الترجي 1-0. (طالع التفاصيل)

وساهم الثنائي علي معلول وحمزة المثلوثي في تأهل الصفاقسي للكونفدرالية بعد عام من الغياب القاري.

وتنافس الصفاقسي والترجي على مقعد الوصيف في الجولة الأخيرة.

وتأهل الترجي لدوري الأبطال باحتلال المركز الثاني بعد الفوز على الاتحاد الرياضي ببن قردان 1-0 بهدف حمزة رفيعة.

ورفع الترجي رصيده لـ 63 نقطة في المركز الثاني.

وفي سوسة فاز الصفاقسي على النجم الساحلي في مباراة كلاسيكية بنتيجة 3-1.

وظل الصفاقسي ثانيا برصيد 62 نقطة، وسجل ثلاثية الصفاقسي بفضل أهداف عمر بن علي (2) ومحمد صالح مهذبي، فيما سجل أسامة عبيد هدف النجم الوحيد.

ويعود الصفاقسي للمشاركة القارية بعدما غاب عنها هذا الموسم وتوقف مشواره في الموسم الماضي عند دور المجموعات.

وسجل علي معلول هدفان وصنع 5 في الدوري التونسي هذا الموسم خلال 24 مباراة.

فيما سجل المثلوثي هدفين في 15 مباراة بقميص الأبيض والأسود هذا الموسم.