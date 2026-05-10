في الـ +114.. الإفريقي يفوز على الترجي ويتوج بالدوري التونسي

الأحد، 10 مايو 2026 - 21:06

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الإفريقي بالفوز على الترجي

ضمن الإفريقي التونسي التتويج بلقب الدوري التونسي قبل جولة على النهاية.

وفاز الإفريقي على الترجي بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب رادس بالجولة 29 وقبل الأخيرة من الدوري التونسي.

الفوز رفع رصيد الإفريقي للنقطة 65 قبل جولة على النهاية وبفارق 5 نقاط عن الترجي صاحب المركز الثاني، ليضمن الإفريقي التتويج باللقب.

أخبار متعلقة:
لاعبو اتحاد العاصمة: نطمح للتتويج بالكونفدرالية.. والزمالك معروف بخبرته الإفريقية ضربة فنية للترجي قبل دربي تونس أمام الإفريقي كرة سلة - نوني أوموت يعلن عودته إلى الأهلي في الدوري الإفريقي سلة – الأهلي ينتصر على كينجز ويتأهل لنهائيات الدوري الإفريقي

وحقق الإفريقي لقب الدوري التونسي للمرة الـ 14 في تاريخه والأولى منذ موسم 2014/2015.

المباراة شهدت سيناريو مثير بنهايته، إذ تعرض فيليب كينزومبي لاعب الإفريقي للطرد بالحصول على إنذار ثاني بالدقيقة 112.

وفي الدقيقة 114 استغل الإفريقي هجمة مرتدة انتهت بتسديدة من غيث زعلوني من خارج منطقة الجزاء في شباك الحارس أمين الله مميش ليهدي الفوز واللقب لفريقه.

وشهدت المباراة عقب نهايتها اشتباكات بين لاعبي الفريقين وصلت إلى التشابك بالأيدي.

الترجي الإفريقي الدوري التونسي
نرشح لكم
مدرب اتحاد العاصمة: الأمور لم تحسم رغم الفوز.. وعلينا الاستعداد لمواجهة 80 ألف في القاهرة الرياضية: البليهي لن يستمر مع الشباب ويعود إلى الهلال الوداد يشعل صراع اللقب على الدوري المغربي بانتصاره أمام الرجاء نهائي الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام اتحاد العاصمة.. والقناة الناقلة قرعة كأس آسيا 2027 - السعودية على رأس مجموعة عربية.. وإيران مع سوريا بالثالثة ساسي سجل وصنع.. الغرافة بطلا لكأس أمير قطر برباعية في السد بنزيمة: كل مباراة متبقية الآن بمثابة نهائي.. وسنرى ما سيحدث المغرب الفاسي يوضح حقيقة إيقاف بنجديدة بسبب المنشطات
أخر الأخبار
خرج من مراكز دوري الأبطال.. أتالانتا يسقط ميلان بثلاثية ساعة | الكرة الأوروبية
أربيلوا: لاعبونا يتمناهم أي فريق في أوروبا.. ونتفهم غضب الجماهير ساعة | الدوري الإسباني
أسامة جلال: نضع أنفسنا وسط الفرق الكبيرة التي توجت بكأس مصر 2 ساعة | الدوري المصري
زلاكة: الله يراضينا بالانتصارات من أجل عائلاتنا 2 ساعة | الدوري المصري
ناصر ماهر: أعتذر لحسام حسن.. والزمالك هو الأقرب للدوري 2 ساعة | الدوري المصري
أحمد الشناوي: بطولات بيراميدز لا تأتي بسهولة 2 ساعة | الدوري المصري
لأول مرة.. برشلونة يفوز على ريال مدريد ويحسم الدوري في الكلاسيكو 2 ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: حكم مصري سيدير لقاء الزمالك وسيراميكا حتى الآن 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة
/articles/528889/في-الـ-114-الإفريقي-يفوز-على-الترجي-ويتوج-بالدوري-التونسي