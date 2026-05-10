في الـ +114.. الإفريقي يفوز على الترجي ويتوج بالدوري التونسي

ضمن الإفريقي التونسي التتويج بلقب الدوري التونسي قبل جولة على النهاية.

وفاز الإفريقي على الترجي بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب رادس بالجولة 29 وقبل الأخيرة من الدوري التونسي.

الفوز رفع رصيد الإفريقي للنقطة 65 قبل جولة على النهاية وبفارق 5 نقاط عن الترجي صاحب المركز الثاني، ليضمن الإفريقي التتويج باللقب.

وحقق الإفريقي لقب الدوري التونسي للمرة الـ 14 في تاريخه والأولى منذ موسم 2014/2015.

المباراة شهدت سيناريو مثير بنهايته، إذ تعرض فيليب كينزومبي لاعب الإفريقي للطرد بالحصول على إنذار ثاني بالدقيقة 112.

وفي الدقيقة 114 استغل الإفريقي هجمة مرتدة انتهت بتسديدة من غيث زعلوني من خارج منطقة الجزاء في شباك الحارس أمين الله مميش ليهدي الفوز واللقب لفريقه.

May 10, 2026

وشهدت المباراة عقب نهايتها اشتباكات بين لاعبي الفريقين وصلت إلى التشابك بالأيدي.