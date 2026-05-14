بعد التتويج بلقب الدوري الرواندي.. الهلال السوداني يتحرك لتسجيل إنجازه في موسوعة جينيس

أعلن نادي الهلال السوداني تحركه لتسجيل تتويج الفريق بـ 3 ألقاب دوري في 3 دول مختلفة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وتوج الهلال بلقب الدوري الرواندي أمس الأربعاء، قبل 3 جولات على النهاية بعد منافسة فريق الجيش الوطني الرواندي.

وتصدر الهلال الدوري برصيد 73 نقطة بفارق 14 عن الجيش الذي يحتل المركز الثاني صاحب الـ 59 نقطة، فيما جاء المريخ السوداني ثالثا برصيد 58 نقطة وله مباراة مؤجلة.

وسبق أن توج الأزرق السوداني بلقب الدوري الموريتاني في الموسم الماضي، بالإضافة لتتويجه بلقب دوري النخبة السوداني في شهر يوليو الماضي.

وتوقفت المسابقات المحلية في السودان لمدة 4 سنوات بسبب الحروب والأوضاع السياسية في البلاد منذ 2022.

وشارك الهلال والمريخ الموسم الماضي في الدوري الموريتاني، وفي الموسم الحالي في الدوري الرواندي من أجل مواصلة الاستعدادات للمشاركات الإفريقية.

وجاء بيان النادي السوداني

شرعت الأمانة العامة لنادي الهلال في تسجيل تتويج الهلال بالبطولات الثلاث السودان موريتانيا ورواندا، في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، والتي تعد المرجع الدولي الأول لتوثيق الأرقام القياسية العالمية في شتى المجالات.

وبعث الدكتور حسن علي عيسى الأمين العام للنادي بالتهنئة لأعضاء فريق الكرة بمناسبة التتويج المستحق.

مشيداً بالجهد المقدر الذي بذل من الجميع والذي توج باللقب الغالي، الذي يعكس عمليا ريادة الهلال وتميزه المطلق، وقدرته على كتابة التاريخ أينما حل، منوها في حديثه لـ "المركز الإعلامي" على ضرورة حفظ الحقوق وتسجيل الحدث الفريد في الموسوعة العالمية، كاشفا عن شروع الأمانة العامة في الخطوة.

ورغم أن الهلال هو الأكثر حصدا للنقاط في الدوري الموريتاني والرواندي بشكل رسمي إلا أنه حصد اللقب بشكل شرفي، فيما توج نواذيبو بلقب الدوري الموريتاني الموسم الماضي، ويقترب الجيش من حصد الدوري الرواندي هذا الموسم.

وأقيمت بطولة النخبة السودانية في يونيو الماضي في السودان بعد عامين ونصف من غياب المنافسات المحلية في أرض السودان من أجل تحديد مقاعد المشاركات الإفريقية للبلاد بمشاركة 8 فرق آنذاك، وتوج الهلال بلقبها على حساب المريخ.