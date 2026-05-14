بعد التتويج بلقب الدوري الرواندي.. الهلال السوداني يتحرك لتسجيل إنجازه في موسوعة جينيس

الخميس، 14 مايو 2026 - 17:38

كتب : FilGoal

الهلال السوداني

أعلن نادي الهلال السوداني تحركه لتسجيل تتويج الفريق بـ 3 ألقاب دوري في 3 دول مختلفة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وتوج الهلال بلقب الدوري الرواندي أمس الأربعاء، قبل 3 جولات على النهاية بعد منافسة فريق الجيش الوطني الرواندي.

وتصدر الهلال الدوري برصيد 73 نقطة بفارق 14 عن الجيش الذي يحتل المركز الثاني صاحب الـ 59 نقطة، فيما جاء المريخ السوداني ثالثا برصيد 58 نقطة وله مباراة مؤجلة.

أخبار متعلقة:
جوارديولا وأرتيتا يتصارعان على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي "من خلال جماهيره".. الزمالك يعلن توفير 35 مليون جنيه عن طريق تطبيق النادي إطلاق الهوية الرسمية لـ "خليجي 27" خبر في الجول - زد يخطر بيراميدز بتفعيل بند شراء طارق علاء

وسبق أن توج الأزرق السوداني بلقب الدوري الموريتاني في الموسم الماضي، بالإضافة لتتويجه بلقب دوري النخبة السوداني في شهر يوليو الماضي.

وتوقفت المسابقات المحلية في السودان لمدة 4 سنوات بسبب الحروب والأوضاع السياسية في البلاد منذ 2022.

وشارك الهلال والمريخ الموسم الماضي في الدوري الموريتاني، وفي الموسم الحالي في الدوري الرواندي من أجل مواصلة الاستعدادات للمشاركات الإفريقية.

وجاء بيان النادي السوداني

شرعت الأمانة العامة لنادي الهلال في تسجيل تتويج الهلال بالبطولات الثلاث السودان موريتانيا ورواندا، في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، والتي تعد المرجع الدولي الأول لتوثيق الأرقام القياسية العالمية في شتى المجالات.

وبعث الدكتور حسن علي عيسى الأمين العام للنادي بالتهنئة لأعضاء فريق الكرة بمناسبة التتويج المستحق.

مشيداً بالجهد المقدر الذي بذل من الجميع والذي توج باللقب الغالي، الذي يعكس عمليا ريادة الهلال وتميزه المطلق، وقدرته على كتابة التاريخ أينما حل، منوها في حديثه لـ "المركز الإعلامي" على ضرورة حفظ الحقوق وتسجيل الحدث الفريد في الموسوعة العالمية، كاشفا عن شروع الأمانة العامة في الخطوة.

ورغم أن الهلال هو الأكثر حصدا للنقاط في الدوري الموريتاني والرواندي بشكل رسمي إلا أنه حصد اللقب بشكل شرفي، فيما توج نواذيبو بلقب الدوري الموريتاني الموسم الماضي، ويقترب الجيش من حصد الدوري الرواندي هذا الموسم.

وأقيمت بطولة النخبة السودانية في يونيو الماضي في السودان بعد عامين ونصف من غياب المنافسات المحلية في أرض السودان من أجل تحديد مقاعد المشاركات الإفريقية للبلاد بمشاركة 8 فرق آنذاك، وتوج الهلال بلقبها على حساب المريخ.

الهلال ، السوداني الدوري الرواندي الدوري الموريتاني
نرشح لكم
مران الزمالك - تخفيف الأحمال قبل نهائي الكونفدرالية.. وموعد المؤتمر الصحفي بقيادة معلول والمثلوثي.. الصفاقسي يحجز المركز الثالث محليا ويتأهل للكونفدرالية لاعب اتحاد العاصمة: مباراتنا ضد الزمالك هي مباراة الموسم مجموعة مصر - تعادل المغرب وتونس في كأس الأمم للناشئين في الجول يكشف موقف ثنائي الزمالك من المشاركة في إياب نهائي الكونفدرالية الونش يطالب جماهير الزمالك بدعم حسام عبد المجيد الجزيري: غياب التوفيق حرم الزمالك من نتيجة إيجابية ذهابا منتخب مصر للناشئين يبدأ البطولة الإفريقية بتعادل محبط أمام إثيوبيا
أخر الأخبار
بمشاركة هيثم حسن.. ريال مدريد ينتصر على أوفييدو ويصالح جماهيره 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب الشباب يفوز أمام عمان وديا.. وإنقاذ لاعب بعد بلع لسانه 26 دقيقة | الكرة المصرية
الشريعي: اختلاف الرؤى أنهى الشراكة مع حمزة الجمل.. ولم نتلقى عروض من هذه الأندية 39 دقيقة | الكرة المصرية
ديشامب يكشف سبب استبعاد كامافينجا من قائمة فرنسا ساعة | في المونديال
استعدادا للقاء المصري.. الأهلي ينتصر على دلفي بثنائية وديا ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - تخفيف الأحمال قبل نهائي الكونفدرالية.. وموعد المؤتمر الصحفي ساعة | الكرة المصرية
بقيادة معلول والمثلوثي.. الصفاقسي يحجز المركز الثالث محليا ويتأهل للكونفدرالية ساعة | الوطن العربي
انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) أوفييدو.. ثلاث نقاط لمصالحة الجماهير 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 موندو ديبورتيفو: تغييرات جوهرية في الهجوم.. تصعيد حمزة عبد الكريم إلى برشلونة أتلتيك 4 قبل لقاء الزمالك واتحاد العاصمة.. كاف يعلن زيادة الجوائز المالية لوصيف الكونفدرالية
/articles/529126/بعد-التتويج-بلقب-الدوري-الرواندي-الهلال-السوداني-يتحرك-لتسجيل-إنجازه-في-موسوعة-جينيس