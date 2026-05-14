سلوت: صلاح سيعود أمام أستون فيلا

الخميس، 14 مايو 2026 - 12:03

كتب : FilGoal

من المقرر أن يعود محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول في مباراة أستون فيلا بالدوري الإنجليزي يوم الجمعة، وفقا لتصريحات مدربه أرني سلوت.

وكان الدولي المصري قد غاب عن آخر مباراتين للريدز بسبب إصابة عضلية، لكنه سيكون ضمن قائمة الفريق في ملعب فيلا بارك.

وقال المدرب آرني سلوت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "صلاح سيكون متاحا أمام أستون فيلا، ونأمل أن يشارك لبضع دقائق".

بعد مباراة فيلا ستتبقى مباراة واحدة فقط لصلاح بقميص ليفربول الذي سيتركه بعد 9 مواسم ناجحة، وستكون ضد برينتفورد على ملعب أنفيلد يوم 24 مايو الجاري.

وأضاف المدرب الهولندي "إبراهيما كوناتي بخير، لقد تدرب معنا".

إبراهيما كوناتي خرج في الشوط الثاني أمام تشيلسي الأسبوع الماضي، بينما سيتم تقييم حالة أليسون بيكر وفلوريان فيرتز.

وأكمل "أليسون بيكر عاد للتدرب معنا، وسنرى يوم الجمعة حالته، ما إذا كان جاهزًا بالفعل أو يحتاج إلى الانتظار لأسبوع إضافي".

وعن فلوريان فيرتز قال: "يعاني من التهاب في المعدة، لذلك سنرى مدى جاهزيته لمباراة فيلا".

وأتم "فيرتز يتناول مضادات حيوية. سنرى إن كان مستعدًا للعب ضد أستون فيلا أم لا".

يأتي ليفربول في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على أستون فيلا الذي يمتلك الرصيد نفسه من النقاط.

