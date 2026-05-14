تقييم مرموش أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية

الخميس، 14 مايو 2026 - 11:24

كتب : FilGoal

عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي

نجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك كريستال بالاس في المباراة التي شهدت فوز فريقه بثلاثية، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في فوز فريقه أمام كريستال بالاس بنتيجة 3-0 في مباراة مؤجلة من الجولة 31 للدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.4 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان فيل فودين صانع أول هدفين بمتوسط تقييم بلغ 8.1 درجة.

يذكر أن مهاجم آينتراخت فرانكفورت السابق انضم لمانشستر سيتي في يناير 2025، وخاض النصف الثاني من موسم 2024-2025 مع الفريق السماوي.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 16 هدفا بقميص السماوي، وصنع 6 أهداف.

