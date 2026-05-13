صراع اللقب مستمر.. مرموش يسجل ويقود مانشستر سيتي للفوز على كريستال بالاس

واصل عمر مرموش نجم منتخب مصر التألق مع فريقه مانشستر سيتي وسجل هدفا في شباك كريستال بلاس في فوز فريقه بثلاثية دون رد.

وانتصر مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في المباراة المؤجلة من الجولة 31 للدوري الإنجليزي.

ليرفع رصيده إلى النقطة 77 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

ليستمر صراع الصدارة واللقب بين أرسنال ومانشستر سيتي.

بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 44 في المركز الـ15.

تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 32 عن طريق أنطوان سيمينيو بعد تمريرة رائعة بالكعب من فيل فودين.

ونجح مرموش في إضافة هدف مانشستر سيتي الثاني في الدقيقة 40 من المباراة، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ويعد الهدف هو الثاني على التوالي لعمر مرموش بعدما سجل هدفا في شباك برينتفورد في المباراة الماضية.

كما يعد الهدف هو الثالث لعمر مرموش في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ووصل مرموش إلى الهدف رقم 8 في مختلف البطولات مع مانشستر سيتي هذا الموسم.

وأكمل البديل سافينيو ثلاثية مانشستر سيتي في الدقيقة 84 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ويتبقى لمانشستر سيتي مباراتين في الدوري ضد بورنموث وأستون فيلا، بينما يلعب أرسنال ضد بيرنلي وكريستال بالاس.