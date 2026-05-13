صراع اللقب مستمر.. مرموش يسجل ويقود مانشستر سيتي للفوز على كريستال بالاس

الأربعاء، 13 مايو 2026 - 23:53

كتب : FilGoal

عمر مرموش ضد كريستال بالاس

واصل عمر مرموش نجم منتخب مصر التألق مع فريقه مانشستر سيتي وسجل هدفا في شباك كريستال بلاس في فوز فريقه بثلاثية دون رد.

عمر مرموش

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وانتصر مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في المباراة المؤجلة من الجولة 31 للدوري الإنجليزي.

ليرفع رصيده إلى النقطة 77 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

أخبار متعلقة:
للمباراة الثانية على التوالي.. مرموش يسجل مع مانشستر سيتي

ليستمر صراع الصدارة واللقب بين أرسنال ومانشستر سيتي.

بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 44 في المركز الـ15.

تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 32 عن طريق أنطوان سيمينيو بعد تمريرة رائعة بالكعب من فيل فودين.

ونجح مرموش في إضافة هدف مانشستر سيتي الثاني في الدقيقة 40 من المباراة، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ويعد الهدف هو الثاني على التوالي لعمر مرموش بعدما سجل هدفا في شباك برينتفورد في المباراة الماضية.

كما يعد الهدف هو الثالث لعمر مرموش في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ووصل مرموش إلى الهدف رقم 8 في مختلف البطولات مع مانشستر سيتي هذا الموسم.

وأكمل البديل سافينيو ثلاثية مانشستر سيتي في الدقيقة 84 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ويتبقى لمانشستر سيتي مباراتين في الدوري ضد بورنموث وأستون فيلا، بينما يلعب أرسنال ضد بيرنلي وكريستال بالاس.

مانشستر سيتي عمر مرموش الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
للمباراة الثانية على التوالي.. مرموش يسجل مع مانشستر سيتي انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (3)-(0) بالاس.. فوز السماوي تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي.. وعودة جفارديول أمام كريستال بالاس تقرير: مانشستر يونايتد يسعى للتخلص من أونانا تقرير: ليفربول يجدد اهتمامه بمدافع لايبزج المعار في إنجلترا جو جوميز يزيد التكهنات حول مستقبله مع ليفربول تقرير: بايرن ميونيخ يتوصل لاتفاق لضم أنتوني جوردون سكاي: مانشستر يونايتد يبدأ التفاوض مع كاريك من أجل الاستمرار
أخر الأخبار
باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي 27 ثاتيه | الكرة الأوروبية
كيفو أسطوري.. إنتر يتوج بلقب كأس إيطاليا بثنائية ضد لاتسيو 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيريز: العلاقة مع برشلونة مقطوعة نهائيا 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
صراع اللقب مستمر.. مرموش يسجل ويقود مانشستر سيتي للفوز على كريستال بالاس 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
للمباراة الثانية على التوالي.. مرموش يسجل مع مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس بلقاس سيتي لـ في الجول: الدوماني مستمر.. و5 صفقات لدعم الفريق ساعة | الكرة المصرية
بتروجت يصعق البنك بثلاثية في لقاء الأهداف الرائعة ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ألافيس (1)-(0) برشلونة.. هجمات متبادلة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 خبر في الجول - الأهلي يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي 4 موندو ديبورتيفو: تغييرات جوهرية في الهجوم.. تصعيد حمزة عبد الكريم إلى برشلونة أتلتيك
/articles/529093/صراع-اللقب-مستمر-مرموش-يسجل-ويقود-مانشستر-سيتي-للفوز-على-كريستال-بالاس