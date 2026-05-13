للمباراة الثانية على التوالي.. مرموش يسجل مع مانشستر سيتي

واصل عمر مرموش نجم منتخب مصر التألق مع فريقه مانشستر سيتي وسجل هدفا في شباك كريستال بلاس.

ويلعب مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في المباراة المؤجلة من الجولة 31 للدوري الإنجليزي.

ونجح مرموش في إضافة هدف مانشستر سيتي الثاني في الدقيقة 40 من المباراة، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ويعد الهدف هو الثاني على التوالي لعمر مرموش بعدما سجل هدفا في شباك برينتفورد في المباراة الماضية.

كما يعد الهدف هو الثالث لعمر مرموش في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ووصل مرموش إلى الهدف رقم 8 في مختلف البطولات مع مانشستر سيتي هذا الموسم.