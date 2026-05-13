انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (3)-(0) بالاس.. فوز السماوي

الأربعاء، 13 مايو 2026 - 22:01

كتب : FilGoal

عمر مرموش ضد كريستال بالاس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في لقاء مؤجل من الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 74 نقطة متخلفا عن أرسنال المتصدر بفارق 5 نقاط، قبل جولتين من النهاية.

أما كريستال بالاس فيحل في المركز الـ 15 برصيد 44 نقطة.

نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي

ق 84: جووووول الثالث سافينيو

ق 79: خروج مرموش

ق 40: جووووول مرموش والثاني

ق 33: دوناروما يمنع التعادل سريعا بالتصدي لكرة ميتشيل

ق 32: جوووول أووول لسيتي عن طريق سيمينيو بتسديدة أرضية من داخل الـ 18 بعد بينية بالكعب رائعة من فودين

ق 1: هدف غير محتسب لبالاس

بداية اللقاء

