تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي.. وعودة جفارديول أمام كريستال بالاس

الأربعاء، 13 مايو 2026 - 20:57

كتب : FilGoal

يبدأ عمر مرموش أساسيا في تشكيل مانشستر سيتي، أمام كريستال بالاس، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 31 بالدوري الإنجليزي.

ويجلس إرلينج هالاند، وجيريمي دوكو، وريان شرقي على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي.

كما يشارك جفارديول مع مانشستر سيتي لأول مرة منذ 4 يناير الماضي حين لعب أمام تشيلسي في الدوري، قبل أن يغيب بعدها بسبب الإصابة.

واختار بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي البدء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: ماتياس نونيز - عبد القادر خوسانوف - مارك جيهي - يوشكو جفارديول

الوسط: ريان آيت نوري - برناردو سيلفا - فيل فودين

الهجوم: أنطوان سيمينيو - سافينيو - عمر مرموش

وعلى مقاعد البدلاء: جيمس ترافورد - روبن دياش - تيجاني ريندرز - جون ستونز - ناثان أكي - ماتيو كوفاسيتش - إرلينج هالاند - ريان شرقي - جيريمي دوكو

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 74 نقطة متخلفا عن أرسنال المتصدر بفارق 5 نقاط، قبل جولتين من النهاية.

أما كريستال بالاس فيحل في المركز الـ 15 برصيد 44 نقطة.

