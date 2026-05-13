تقرير: مانشستر يونايتد يسعى للتخلص من أونانا

كشفت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد لا يخطط للاعتماد على أندريه أونانا ضمن قائمة الفريق الأول في الموسم المقبل، مع رغبة النادي في بيع الحارس الكاميروني خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وقضى أونانا موسمين كحارس أول لمانشستر يونايتد بعد انضمامه من إنتر ميلان في صيف 2023، لكنه ارتكب عددا من الأخطاء المؤثرة، قبل إعارته إلى طرابزون سبور التركي الصيف الماضي.

وشارك الحارس البالغ من العمر 30 عاما في 31 مباراة مع طرابزون هذا الموسم، وخرج بشباك نظيفة في 6 مباريات، ومن المنتظر عودته إلى أولد ترافورد هذا الصيف مع نهاية الإعارة.

وبحسب التقارير، كان أونانا يأمل في الحصول على فرصة للمنافسة مع سيني لامينز على مركز الحارس الأساسي خلال موسم 2026-2027.

لكن شبكة ESPN أكدت أن الحارس الكاميروني خارج خطط مانشستر يونايتد، وأن النادي يسعى لبيعه هذا الصيف.

وأضاف التقرير أن يونايتد يخطط للتعاقد مع حارس جديد ليكون داعما ومنافسا للامينز، خاصة مع اقتراب رحيل الحارس البديل ألتاي بايندير أيضا.

وقدم لامينز موسما مميزا مع الفريق، ومن المتوقع استمراره كخيار أول في الموسم المقبل. ورغم رغبة النادي في التخلص من أونانا، فإن إتمام الصفقة قد يكون صعبا، خاصة أن راتبه سيرتفع تلقائيا بعد عودة مانشستر يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان نائب رئيس طرابزون سبور زيات كافكاس قد أشار مؤخرا إلى صعوبة التعاقد مع أونانا بشكل نهائي.

وقال في تصريحات صحفية: "القيمة التي طلبها مانشستر يونايتد لبيع أندريه أونانا تتراوح بين 45 و50 مليون يورو، ولذلك أوضح رئيس النادي موقف طرابزون سبور وفقا لإمكاناته."

وأضاف: "لا أعتقد أن هذه المعلومات أثرت على أونانا، لأنه يفكر في الاستمرار بأوروبا إذا لم يعد إلى إنجلترا."

وتابع: "عائلته ترى الأمر نفسه. لكن إذا تغيرت الظروف، فقد يتغير الوضع." وسبق لأونانا أن تألق مع إنتر ميلان وساهم في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2002-2003، لكنه عانى كثيرا منذ انتقاله إلى مانشستر يونايتد.