جو جوميز يزيد التكهنات حول مستقبله مع ليفربول

فتح جو جوميز مدافع ليفربول الباب أمام التكهنات بشأن مستقبله، في ظل تقارير تتحدث عن تغييرات واسعة مرتقبة داخل الخط الخلفي للفريق خلال الصيف المقبل.

وانضم المدافع الإنجليزي البالغ من العمر 29 عاما إلى ليفربول قادما من تشارلتون أثليتيك في عام 2015، ويعد حاليا أحد أقدم عناصر الفريق، بعدما خاض أكثر من 270 مباراة في مختلف البطولات.

ويتميز جوميز بقدرته على اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن، لكنه عانى من إصابات متكررة خلال الموسمين الأخيرين، وهو ما أثر على مكانته داخل الفريق.

وخلال موسم 2025-2026، شارك اللاعب في 31 مباراة بجميع المسابقات، لكن 6 فقط منها كانت كأساسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمتد عقد جوميز حتى صيف 2027، وقد ترى إدارة ليفربول أن الصيف الحالي يمثل إحدى آخر الفرص المناسبة للحصول على مقابل مالي جيد من بيعه، خاصة مع وجود اهتمام من أندية أخرى.

وخاض المدافع 48 مباراة فقط خلال آخر موسمين، وسبق أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى ميلان وبايرن ميونيخ. وعند سؤاله عن مستقبله، قال جوميز في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: أعتقد أن أي شيء وارد. بصراحة لا أعرف".

وأضاف: "لم يتبق لي سوى عام واحد، لذلك لا أعرف، لكن ما كُتب لي سيحدث."

وتابع: "أنا ممتن جدا للفترة التي قضيتها هنا في هذا النادي. سأظل دائما ممتنا لأنني قضيت 11 عاما في مكان مثل هذا. كل ما أستطيع فعله هو أن أكون شاكرا، وسنرى ما سيحدث".

تصريحات اللاعب لم تغلق باب الرحيل، بل زادت من احتمالات مغادرته خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ومن المنتظر أن ينضم المدافع جيريمي جاكيه إلى ليفربول قادما من رين، بعدما تم الاتفاق على صفقة بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني في يناير الماضي.

كما يتوقع عودة جيوفاني ليوني خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعد غيابه تقريبا عن موسم 2025-2026 بالكامل بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وفي حال جدد إبراهيما كوناتي عقده كما هو متوقع، مع استمرار فيرجيل فان دايك لقيادة الخط الخلفي، فإن عمق دفاع ليفربول سيبدو أفضل كثيرا في الموسم المقبل.

وتظل إصابات جوميز المتكررة مصدر قلق دائم داخل النادي، ومع تراجع دوره في الفريق، قد يصبح الرحيل هذا الصيف حلا عمليا لجميع الأطراف.

ولا يزال اللاعب يمتلك ما يقدمه على أعلى مستوى، وقد يمنحه الانتقال إلى نادٍ كبير مثل ميلان بداية جديدة يحتاجها في هذه المرحلة.

كما تشير تقارير إلى اهتمام ليفربول بضم مدافع جديد، من بينهم أليساندرو باستوني، ما يعزز احتمالية اقتراب نهاية مشوار جوميز الطويل في أنفيلد.