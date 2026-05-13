سكاي: مانشستر يونايتد يبدأ التفاوض مع كاريك من أجل الاستمرار

الأربعاء، 13 مايو 2026 - 14:49

كتب : FilGoal

مايكل كاريك - مانشستر يونايتد

يستعد مانشستر يونايتد لبدء محادثات مع مايكل كاريك مدرب الفريق المؤقت بشأن الاستمرار.

ويتولى كاريك منصب المدير الفني ليونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، لكنه نجح في قيادة الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن إدارة يونايتد استقرت على الدخول في مفاوضات مع كاريك من أجل أن يكون مدرب الشياطين الحمر الموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
تقرير: إيميليانو مارتينيز بديل أليسون في ليفربول سكاي: بن وايت لن يحتاج إلى عملية جراحية بعد غياب 5 أشهر للإصابة.. كريستنسن يعود لقائمة برشلونة أمام ألافيس سكاي: تمت.. نوير يمدد تعاقده مع بايرن بعد الموافقة على تخفيض راتبه 

إدارة يونايتد ترى أن الإعلان المبكر عن اسم المدرب سيمنح النادي أفضلية في التفاوض لضم لاعبين جدد، وفقا للتقرير.

ونجح كاريك في تحقيق عدة نتائج إيجابية في الدوري الإنجليزي نقلت الفريق من المركز السابع الذي كان يحتله في يناير الماضي بعد رحيل روبن أموريم، إلى المركز الثالث.

قبل أيام، شدد مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد على أنه لا يعلم مستقبله مع النادي، رغم نجاحه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقتخا قال كاريك في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ماذا عن مستقبلي؟ الأمر لا يتعلق بما أريده أو لا أريده، فالقرار ليس بيدي".

وأضاف "لقد سارت الأمور على ما يرام، وأعتقد أننا ندرك وضعنا الحالي، وأنا سعيد به".

وأكمل "لننتظر ونرى ما سيحدث لاحقًا. في الوقت الحالي، لا أفكر في هذا الأمر".

وتابع "التأهل لدوري أبطال أوروبا؟ أنا فخور بهذا الإنجاز، وأعتقد أنه بالنظر إلى العمل الذي بذل، وأداء اللاعبين، والفرق التي واجهناها وحققنا نتائج جيدة أمامها، يمكننا الاستفادة من كل هذه الأشياء كثيرًا بلا شك".

وواصل "كنا بعيدين بعض الشيء في مرحلة ما. لقد بُذل جهد كبير لوضعنا في هذا الموقف قبل 3 مباريات من نهاية الموسم وحسم التأهل، لكننا لم نتحدث عن هذا الأمر كثيرًا كفريق".

وأتم "لا أعتقد أننا يجب أن نبالغ في الاحتفال، فهذه مجرد خطوة، ونحن نريد المزيد. نريد إنهاء الدوري في أفضل مركز ممكن، ولكن بالتأكيد يستحق اللاعبون والجهاز الفني كل التقدير لوضعنا في هذا الموقف في هذه المرحلة".

مايكل كاريك مانشستر يونايتد
نرشح لكم
تقرير: بايرن ميونيخ يتوصل لاتفاق لضم أنتوني جوردون تقرير: إيميليانو مارتينيز بديل أليسون في ليفربول سكاي: بن وايت لن يحتاج إلى عملية جراحية تليجراف: وست هام يحدد مطالبه للتخلي عن فيرنانديز.. ويونايتد أبرز المهتمين شكوك حول مشاركة رودري وخوسانوف أمام كريستال بالاس مواعيد مباريات الأربعاء 13 مايو - سيتي و4 مباريات في الدوري.. ومنتخب مصر للناشئين ساوثامبتون يتجاوز ميدلسبره ويتأهل لنهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي ذا أثليتك: ليفربول يضع 6 لاعبين ضمن المرشحين لتدعيم خط هجومه
أخر الأخبار
الغيابات تضرب النصر قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2 6 دقيقة | سعودي في الجول
استراحة أمم إفريقيا للناشئين - مصر (0)-(0) إثيوبيا.. نهاية الشوط الأول ساعة | منتخب مصر
تقرير: بايرن ميونيخ يتوصل لاتفاق لضم أنتوني جوردون ساعة | الدوري الإنجليزي
تليجراف: مورينيو على وشك العودة إلى تدريب ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
أيمن الرمادي لـ في الجول: تلقيت دعوة من مجلس إدارة الزمالك لحضور نهائي الكونفدرالية 2 ساعة | الكرة المصرية
سكاي: مانشستر يونايتد يبدأ التفاوض مع كاريك من أجل الاستمرار 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل منتخب مصر للناشئين - دانيال تامر وصفوت يقودان الهجوم ضد إثيوبيا 2 ساعة | منتخب مصر
أربيلوا: لن أغير طريقة دفاعي عن اللاعبين.. وسأتحدث عن مستقبلي عقب الموسم 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شوبير 4 خبر في الجول - الأهلي يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي
/articles/529054/سكاي-مانشستر-يونايتد-يبدأ-التفاوض-مع-كاريك-من-أجل-الاستمرار