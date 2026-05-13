سكاي: مانشستر يونايتد يبدأ التفاوض مع كاريك من أجل الاستمرار

يستعد مانشستر يونايتد لبدء محادثات مع مايكل كاريك مدرب الفريق المؤقت بشأن الاستمرار.

ويتولى كاريك منصب المدير الفني ليونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، لكنه نجح في قيادة الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن إدارة يونايتد استقرت على الدخول في مفاوضات مع كاريك من أجل أن يكون مدرب الشياطين الحمر الموسم المقبل.

إدارة يونايتد ترى أن الإعلان المبكر عن اسم المدرب سيمنح النادي أفضلية في التفاوض لضم لاعبين جدد، وفقا للتقرير.

ونجح كاريك في تحقيق عدة نتائج إيجابية في الدوري الإنجليزي نقلت الفريق من المركز السابع الذي كان يحتله في يناير الماضي بعد رحيل روبن أموريم، إلى المركز الثالث.

قبل أيام، شدد مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد على أنه لا يعلم مستقبله مع النادي، رغم نجاحه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

قال كاريك في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ماذا عن مستقبلي؟ الأمر لا يتعلق بما أريده أو لا أريده، فالقرار ليس بيدي".

وأضاف "لقد سارت الأمور على ما يرام، وأعتقد أننا ندرك وضعنا الحالي، وأنا سعيد به".

وأكمل "لننتظر ونرى ما سيحدث لاحقًا. في الوقت الحالي، لا أفكر في هذا الأمر".

وتابع "التأهل لدوري أبطال أوروبا؟ أنا فخور بهذا الإنجاز، وأعتقد أنه بالنظر إلى العمل الذي بذل، وأداء اللاعبين، والفرق التي واجهناها وحققنا نتائج جيدة أمامها، يمكننا الاستفادة من كل هذه الأشياء كثيرًا بلا شك".

وواصل "كنا بعيدين بعض الشيء في مرحلة ما. لقد بُذل جهد كبير لوضعنا في هذا الموقف قبل 3 مباريات من نهاية الموسم وحسم التأهل، لكننا لم نتحدث عن هذا الأمر كثيرًا كفريق".

وأتم "لا أعتقد أننا يجب أن نبالغ في الاحتفال، فهذه مجرد خطوة، ونحن نريد المزيد. نريد إنهاء الدوري في أفضل مركز ممكن، ولكن بالتأكيد يستحق اللاعبون والجهاز الفني كل التقدير لوضعنا في هذا الموقف في هذه المرحلة".