تقرير: إيميليانو مارتينيز بديل أليسون في ليفربول

بدأ ليفربول التحرك لتدعيم حراسة مرماه في الموسم المقبل تحسبا لرحيل أليسون بيكر.

وارتبط أليسون بيكرا كثيرا بالانتقال إلى يوفنتوس بداية من الموسم المقبل.

وبحسب شبكة "ESPN" فإن ليفربول بدأ التحرك للتعاقد مع إيميليانو مارتينيز، تحسبا لرحيل أليسون بيكر القريب من الانتقال إلى يوفنتوس.

وأوضحت التقارير ذاتها أن ليفربول يرغب في التعاقد مع حارس مخضرم يمكنه تعويض رحيل أليسون بيكر، وأن بطل كأس العالم مع منتخب الأرجنتين هو الخيار المناسب من وجهة نظر إدارة الريدز.

ويمتد تعاقد إيميليانو مارتنيز مع أستون حتى صيف 2029، بعدما انضم إليه قادما من أرسنال في 2024.

في المقابل ينتهي عقد أليسون مع ليفربول صيف 2027.

وقال مصدر مقرب من الحارس البرازيلي في وقت سابق لـ FilGoal.com: "أليسون لم يحسم مستقبله بعد، هناك تحرك من يوفنتوس لكن اللاعب سيقرر موقفه نهاية الموسم الجاري بالبقاء أو الرحيل".

وانضم أليسون لـ ليفربول صيف 2018 قادما من روما الإيطالي.

وخاض أليسون مع ليفربول الموسم الجاري 34 مباراة تلقى 36 هدفا، وخرج بشباك نظيفة في 13 مباراة.

ووصل إجمالي مشاركاته مع ليفربول لـ332 مباراة تلقى 305 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 137 مباراة.