مدرب اتحاد العاصمة: الأمور لم تحسم رغم الفوز.. وعلينا الاستعداد لمواجهة 80 ألف في القاهرة

يرى لامين نداي مدرب اتحاد العاصمة أن فريقه استحق الفوز على الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية لكنه شدد أن الأمور لم تحسم بعد.

وخسر الزمالك من منافسه اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وقال لامين عبر صحيفة النهار الجزائرية: "حققنا فوزا محققا أمام الزمالك الذي يملك خبر قارية لكن ذلك لا يعني أن الأمور حُسمت بشكل نهائي".

وشدد "علينا تصحيح بعض الأخطاء والتحضير جيدا من الناحية النفسية لمباراة العودة التي ستشهد تواجد 80 ألف مشجع باستاد القاهرة".

وأوضح "سنكون مطالبين بالتحلي بالتركيز والهدوء في أجواء جماهيرية صعبة".

وتابع "تفصلنا 90 دقيقة فقط عن التتويج وسنحارب من أجل العودة بالكأس".

واختتم نداي تصريحاته "أشكر اللاعبين على روحهم القوية في مباراة الذهاب، كما أن جمهورنا كان وراء هذا الفوز وأشكرهم كثيرا".

أقيمت المباراة على ملعب 5 يوليو في الجزائر.

وسجل أحمد خالدي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 90+8.

خسارة الزمالك كانت درامية بعد التقدم بهدف عن طريق بيزيرا لكن عاد الحكم ليلغيه ثم يحتسب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة بعد لمسة يد على حسام عبد المجيد.

ويفتقد الزمالك لمجهودات محمود بنتايك في مباراة الإياب بعد طرده نتيجة الاعتراضات على احتساب الحكم ركلة جزاء لاتحاد العاصمة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 16 مايو على استاد القاهرة.