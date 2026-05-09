جوارديولا: سعيد بوجود لاعب مثل جيرمي دوكو معنا

أشاد بيب جوارديولا بأداء فريقه بعد الفوز على برينتفورد، مؤكدا أن مانشستر سيتي واجه منافسا صعبا ونجح في التعامل مع المباراة بشكل جيد.

واصل مانشستر سيتي الضغط على أرسنال في سباق لقب الدوري الإنجليزي، وفاز على برينتفورد بثلاثية دون رد في الجولة 36 من المسابقة.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "برينتفورد منافس صعب للغاية".

وأضاف "في التحولات الهجومية والكرات الثابتة ورميات التماس عانينا في الدقائق الأولى، لكن بعد ذلك قدمنا مباراة جيدة جدا".

وتابع "خاصة في الجهة اليسرى بالشوط الأول، ثم في الجانبين خلال الشوط الثاني".

وعن جيريمي دوكو قال: "إنه لاعب مميز في أشياء كثيرة".

وأكمل "في الشوط الثاني وضعنا عددا أكبر من اللاعبين داخل منطقة الجزاء، بينما لم نفعل ذلك في الشوط الأول، ولهذا السبب عانينا".

وأضاف "في النهاية حققنا نتيجة جيدة وسنواصل التقدم".

وعاد للحديث عن دوكو قائلا: "يبدو وكأنه لاعب مكتمل بالفعل، رغم أنه ما زال قادرا على التطور".

وأوضح "لطالما امتلك قدرة مذهلة على المراوغة وصناعة التحركات والربط بين الخطوط، لكنه الآن أصبح يحسم المباريات".

وواصل "أنا سعيد للغاية بوجود لاعب يمنحنا الطاقة ويمكنه تسجيل الأهداف".

وعن سباق اللقب مع أرسنال قال: "سنرى، الأمر ليس بأيدينا".

وأضاف "سنقوم بعملنا. لم نقم بذلك بشكل مثالي أمام إيفرتون، لكن سنواصل عملنا وننتظر".

وعن شخصية اللاعبين وعدم الاستسلام قال: "مباراة إيفرتون كانت الدليل الحقيقي، كنا متأخرين 3-1 وسط أجواء عاطفية".

وأكمل "في الشوط الثاني تخلينا عن أشياء كثيرة. حدث ذلك عدة مرات الموسم الماضي، والآن نحن أكثر صلابة لكننا ما زلنا نرتكب بعض الأخطاء".

واختتم "هذه هي كرة القدم، المهم هو كيف ترد، وأنا سعيد بالطريقة التي فعلنا بها ذلك".

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 74 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.