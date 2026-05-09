بعد صيام 105 يوما.. مرموش يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي

السبت، 09 مايو 2026 - 22:37

كتب : FilGoal

استعاد عمر مرموش نجم منتخب مصر ولاعب مانشستر سيتي تسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي وذلك أمام برينتفورد.

ونجح مرموش في تسجيل هدف فريقه الثالث أمام برينتفورد في فوز مانشستر سيتي بثلاثية دون رد ضمن الجولة 36 من الدوري.

ويعد الهدف هو الثاني لعمر مرموش في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

والهدف الأول له منذ أن سجل أمام ولفرهامبتون في 24 يناير الماضي، وذلك بعد غياب عن التسجيل في التهديف في الدوري لمدة 105 يوما.

كما وصل مرموش للهدف رقم 7 له هذا الموسم في مختلف البطولات مع سيتي.

وجاء هدف مرموش في الوقت بدل الضائع بعدما شارك كبديل في الدقيقة 60 من المباراة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 74 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

