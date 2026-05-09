الأهلي يعلن موعد عودة توروب بعد سفره لظروف أسرية

السبت، 09 مايو 2026 - 21:23

كتب : حسام نور الدين

أعلن النادي الأهلي موعد عودة الدنماركي يس توروب مدرب الفريق بعد سفره لظروف أسرية.

وغادر توروب القاهرة عقب مباراة إنبي وتوجه إلى الدنمارك لظروف أسرية.

وكشف الأهلي عن عودة توروب إلى القاهرة غدا على أن يقود تدريبات الفريق الإثنين المقبل.

ويعود ييس توروب، المدير الفني للفريق ، إلى القاهرة غدا بعد سفره إلى الدنمارك يوم الأربعاء الماضي عقب مباراة إنبي مباشرة بسبب ظروف أسرية.

ويقود توروب تدريبات الفريق المقرر لها يوم الإثنين المقبل، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق استعدادًا لمباراة المصري في الجولة الختامية لبطولة الدوري الممتاز.

ويلعب الأهلي ضد المصري يوم 20 مايو ضمن الجولة الأخيرة للدوري.

وانفرد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري المصري قبل جولة من الختام بعد تغلبه على سموحة بهدف دون مقابل.

وتعثر بيراميدز بالتعادل أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، وواصل الأهلي انتصاراته للمباراة الثانية على التوالي بثلاثة أهداف دون مقابل أمام إنبي.

وأصبح الترتيب الحالي كالآتي:

1- الزمالك - 53 نقطة

2- بيراميدز - 51 نقطة

3- الأهلي - 50 نقطة

ولا يزال للثلاثي فرصة للتتويج بلقب الدوري بالإضافة لإمكانية التأهل لدوري أبطال إفريقيا.

إذ يتأهل الأول والثاني إلى دوري أبطال إفريقيا بينما صاحب المركز الثالث سيشارك في الكونفدرالية.

ويستعرض لكم FilGoal.com حالات تتويج ثلاثي القمة بالدوري

الزمالك

- الفوز أو التعادل مع سيراميكا كليوباترا بغض النظر عن النتائج الأخرى

- الخسارة من سيراميكا كليوباترا مع عدم فوز بيراميدز أمام سموحة وعدم فوز الأهلي ضد المصري

بيراميدز

- الفوز على سموحة بأي نتيجة مع خسارة الزمالك من سيراميكا كليوباترا

الأهلي

- الفوز على المصري مع خسارة الزمالك من سيراميكا كليوباترا وعدم فوز بيراميدز ضد سموحة

