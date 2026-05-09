فوفانا: أعتقد أن الهدف في ليفربول تم احتسابه لي وليس لـ إنزو

أكد ويسلي فوفانا مدافع تشيلسي أنه لا يعرف هل تم احتساب الهدف الذي سجله في شباك ليفربول له أم لزميله إنزو فيرنانديز.

وتعادل تشيلسي مع ليفربول بهدف لكل فريق في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وقال فوفانا في تصريحات عبر قناة TNT: "أعتقد أن الهدف تم احتسابه لي".

وأضاف "الجميع أخبرني أنني لمست الكرة، لا أعرف إذا كنت فعلت ذلك أم لا، لكن سواء كان الهدف لي أو لإنزو فأنا سعيد لأنه كان هدفا مهما".

وتابع "بصراحة لم أشعر أنني لمست الكرة، لكن الجميع قالوا إن الإعادة أوضحت ذلك، لذلك أعتقد أنني فعلت".

وأكمل "كانت تسديدة جيدة من إنزو، وقد تدربنا على هذه اللعبة طوال الأسبوع، لذلك أنا سعيد من أجله".

وعن أهمية التأهل الأوروبي في الموسم المقبل قال: "هذا ناد كبير ويملك لاعبين كبارا، لذلك علينا القتال من أجل ذلك".

وأتم تصريحاته "يجب أن نتأهل إلى أوروبا، سواء دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي، علينا أن نقدم كل شيء لهذا النادي ولهؤلاء الجماهير".