كرة يد – الثلاثية المحلية.. الأهلي بطلا للدوري المصري للسيدات للمرة الرابعة على التوالي

السبت، 09 مايو 2026 - 19:20

كتب : FilGoal

الأهلي كرة يد سيدات

حقق فريق الأهلي لكرة اليد للسيدات لقب الدوري المصري للموسم الحالي 2025-2026 وذلك بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 29-22.

وذلك قبل نهاية المسابقة بجولتين.

وتعد هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يحقق فيها الأهلي لقب الدوري المصري للسيدات.

وكان فريق السيدات لكرة اليد في الأهلي حقق بطولتي كأس مصر والسوبر المصري.

وبذلك يكون الأهلي حقق الثلاثية المحلية لكرة اليد للسيدات بالفوز بالدوري وكأس مصر والسوبر.

وسيبدأ الأهلي الاستعداد للمشاركة في بطولتي كأس الكؤوس والسوبر الإفريقي خلال الشهر الجاري.

