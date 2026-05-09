مؤتمر أربيلوا: لن أحرق لاعبي فريقي.. ولست في المخابرات وتشواميني سيتواجد أمام برشلونة

أعلن ألفارو أربيلو المدير الفني لـ ريال مدريد أنه لن "يحرق لاعبي فريقه علنا، ولن يسمح بالتشكيك في احترافيتهم" قبل مواجهة برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني.

ويدخل ريال مدريد مواجهة الكلاسيكو بعد أزمة طالت غرفة ملابس الفريق انتهت بغرامة مالية ضخمة على كل من أوريلين تشواميني وفيديريكو فالفيردي. (طالع التفاصيل)

وقال المدير الفني لـ ريال مدريد خلال المؤتمر الصحفي: "أتوقع مباراة كبيرة أمام برشلونة، ضد منافس كبير. فريق يقدم أداء رائعا. ونحن متحمسون جدا لخوض المباراة التي تحظى بأكبر اهتمام في العالم. نذهب إليها بطموح الفوز".

ورد الإسباني لتفسير ما حدث خلال الأيام الأخيرة قائلا: "يجب أن أقول شيئين. أولا، أنا فخور جدا بسرعة وحزم وشفافية النادي. ثم إن اللاعبين اعترفوا بخطئهم، وأبدوا ندمهم واعتذروا. هذا يكفيني. لن أحرقهم علنا، لأنهم لا يستحقون ذلك. ما قدموه لي خلال هذه الأشهر الأربعة، وفي هذه السنوات، يثبت أنهم يعرفون معنى أن تكون لاعبا في ريال مدريد، ولن أنسى ذلك".

وأضاف "فالفيردي وتشواميني يستحقان أن نطوي الصفحة ونمنحهما فرصة لمواصلة القتال من أجل هذا النادي. أنا فخور بهما. لن أسمح لأحد بالتشكيك في احترافيتهما؛ من يقول إنهما غير محترفين أو لم يحترماني فهو كاذب".

وتابع "كذلك من يقول إن عدم مشاركة أحدهما بسبب مشكلات معي أو بسبب حياته خارج النادي، هذا أيضا كذب".

ونشبت مشادة بين تشواميني وفالفيردي أصيب على إثرها الأخير في رأسه وأعلن ريال مدريد تغريم الثنائي. (طالع التفاصيل)

وشدد "أنا المسؤول الأول عن أن الموسم لم يكن بالمستوى المطلوب، هذا مؤكد. لكنني هنا منذ أربعة أشهر وأنا فخور جدا بلاعبيّ. بما أظهروه لي، وبالوضع الذي كنا فيه. من الطبيعي أن الإحباط والغضب قد يقودان إلى مواقف لا تريدها. لكن الآن علينا التركيز على المباراة".

وأوضح حقيقة أن لاعبي ريال مدريد لديهم سلطة كبيرة داخل غرفة الملابس: "اللاعب الذي لا يشارك ليس لأسباب خارج الملعب. إذا لم أشرك لاعبا، فذلك لأن هناك من يستحق أكثر. قيلت أكاذيب كثيرة عن وجود مشاكل مع بعض اللاعبين، وهذا غير صحيح إطلاقا".

وأردف "أقول للجماهير أن تطمئن: هذا الفريق وهذه القرارات في أيدٍ أمينة. عدم الفوز في هذا النادي ليس أمرا سهلا، وقد مررنا بفترات صعبة في الماضي. لكن علينا أن نكون متحدين: جماهيريا وناديا. لا أحد أكثر قدرة من رئيسنا على إعادة الفريق للطريق الصحيح".

وكشف "غرفة الملابس صحية بالتأكيد. ليست الأمور سهلة بعد موسمين دون ألقاب. يجب أن نكون طموحين. نعم، علينا التحسن والتفكير، لكن الفريق جيد ومستعد للعودة للفوز. هو فريق شاب مقارنة بما كان عليه قبل 7 سنوات، وأنا واثق أن الجميع سيتطور".

ودافع عن كيليان مبابي قائلا: "هل قلل مبابي من سُلطتي؟ مبابي ضحى كثيرا ليكون في ريال مدريد، وكان حلمه منذ الطفولة. أنا أشعر أن سلطتي محفوظة. يجب على اللاعبين احترام المدرب، مهما كان اسمه".

وواصل "هل عرفت مصدر التسريبات؟ لا، لست في المخابرات. لن أتهم أحدا. ما يحدث مع لاعبيّ سيبقى بيننا".

وأتم "تشواميني سينضم لقائمة ريال مدريد في الكلاسيكو".

وسيغيب فالفيردي عن الكلاسيكو بسبب الإصابة بارتجاج بسيط في الرأس حسبما أعلن ريال مدريد. (طالع التفاصيل)

وسيحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة في ملعب كامب نو غدا الأحد في العاشرة مساءً لحساب الجولة 35 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة المسابقة برصيد 88 نقطة ويليه ريال مدريد بـ 77 نقطة.

ويحتاج برشلونة للفوز أو التعادل في الكلاسيكو من أجل حصد لقب الدوري الإسباني للمرة الـ 29 في تاريخه.