"أعربا عن ندمهما".. ريال مدريد يعلن عقوبة فالفيردي وتشواميني ويغلق القضية

أعلن ريال مدريد عقوبة ثنائي الفريق، فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني بعد أزمتهما الأخيرة.

وقرر ريال مدريد في وقتس ابق فتح ملفين تأديبيين منفصلين للاعبين، عقب الواقعة التي حدثت خلال الحصة التدريبية. (طالع التفاصيل)

وكشف ريال مدريد عن قراره بتغريم فالفيردي وتشواميني 500 ألف يورو، وإغلاق القضية بعد اعتذار كل منهما.

وقال ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي:

"بعد قرار النادي فتح إجراءات تأديبية أمس، مثل فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني اليوم أمام المحقق المكلف بالقضية"

"فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني أعربا عن ندمهما الكامل على ما حدث، واعتذر كل منهما للآخر"

"كما قدما اعتذارهما إلى النادي وزملائهما والجهاز الفني والجماهير، وأكدا استعدادهما لتقبل أي عقوبة يراها ريال مدريد مناسبة"

"وفي ضوء ذلك، قرر ريال مدريد فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف يورو على كل لاعب، لتنتهي بذلك الإجراءات الداخلية المتعلقة بالقضية".

Official Announcement. — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) May 8, 2026

ونشب شجار يوم الأربعاء بين الأوروجوياني والفرنسي، لكنها تطورت اليوم الخميس بشكل أكبر لتصل لاعتداء جسدي.

وبحسب ما جاء في تقرير صحيفة "آس" فإن الأمر بدأ عندما اتهم فالفيردي زميله تشواميني بتسريب تفاصيل شجار الأمس إلى وسائل الإعلام، وهو ما نفاه اللاعب الفرنسي بشكل قاطع، مطالبا زميله بالتوقف عن افتعال الأزمات.

وتصاعدت الأمور بشكل متسارع، مع استمرار فالفيردي في توجيه الاتهامات، قبل أن يفقد تشواميني أعصابه ويعتدي عليه.

وسقط فالفيردي أرضا خلال الاشتباك، حيث تعرض لإصابة في الرأس أفقدته الوعي، ليتم نقله خارج غرفة الملابس على نقالة وسط حالة من الصدمة داخل الفريق.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الجولة 35 من الدوري الإسباني الأحد المقبل.

وبحسب ما جاء في تقرير صحيفة "آس" فقد يتم استبعاد الثنائي من مواجهة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني مع بعض القرارات التأديبية للثنائي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة وبفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر.