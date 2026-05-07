ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة فالفيردي وموقفه من الكلاسيكو

كشف نادي ريال مدريد عن تعرض لاعبه فيدريكو فالفيردي لإصابة في الرأس، عقب خضوعه لفحوصات طبية أجراها الجهاز الطبي للنادي.

ونشب شجار يوم الأربعاء بين الأوروجوياني والفرنسي، لكنها تطورت اليوم الخميس بشكل أكبر لتصل لاعتداء جسدي.

وأوضح ريال مدريد في بيان رسمي أن الفحوصات أثبتت إصابة فالفيردي بارتجاج بسيط في الرأس، مشيرا إلى أن اللاعب بحالة جيدة ويقضي فترة التعافي في منزله.

وأضاف البيان أن لاعب الوسط الأوروجوياني سيخضع لفترة راحة تتراوح بين 10 و14 يوما، وفقا للبروتوكولات الطبية المعتمدة لهذه النوعية من الإصابات، قبل إعادة تقييم حالته من جديد.

وبهذا سيغيب فالفيردي بشكل رسمي عن مواجهك برشلونة الأحد المقبل في الدوري الإسباني.

وأعلن نادي ريال مدريد عن فتح تحقيق تأديبي بحق الثنائي فيدريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني، على خلفية الأحداث التي شهدها مران الفريق الأول صباح اليوم.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي إن النادي قرر فتح ملفين تأديبيين منفصلين للاعبين، عقب الواقعة التي حدثت خلال الحصة التدريبية.

وأوضح النادي الإسباني أنه سيعلن القرارات النهائية الخاصة بالتحقيقين في وقت لاحق، وذلك بعد انتهاء كافة الإجراءات الداخلية المتعلقة بالواقعة.