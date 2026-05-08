مؤتمر عمر جابر: وصوله اتحاد العاصمة إلى النهائي ليس صدفة.. ونفصل بين الدوري والكونفدرالية

الجمعة، 08 مايو 2026 - 15:17

كتب : FilGoal

عمر جابر - الزمالك

يرى عمر جابر لاعب الزمالك أن فريقه محظوظ بخوض لقاء نهائي الكونفدرالية في الجزائر أمام اتحاد العاصمة، بعدما خاض نصف النهائي ضد شباب بلوزداد.

ويحل الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري في العاشرة مساء غدٍ السبت على استاد 5 يوليو في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وقال عمر جابر في المؤتمر الصحفي: "الجميع ينتظر نهائي الكونفدرالية، والزمالك محظوظ بخوضه لقاء نصف النهائي في الجزائر أيضا، ومباراة اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية لها حسابات كثيرة وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب قبل خوض مباراة العودة في القاهرة".

وأضاف "فريق اتحاد العاصمة منافس كبير ومحترم، ووصوله إلى النهائي ليس وليد الصدفة ويقدم كرة حديثة، وتابعنا المنافس جيدا، ويمتلك لاعبين مميزين، ولكن الزمالك يخوض أي بطولة من أجل الفوز باللقب، وخوض مباراة الإياب على ملعبنا يعطينا ميزة جيدة".

وتابع "أجتمع أنا واللاعبين بالفريق في جلسات للحديث عن بطولتي الكونفدرالية والدوري، ونفصل بين البطولتين وتركيزنا حاليًا في البطولة الكونفدرالية وبعدها سنركز في الدوري".

واختتم عمر جابر تصريحاته قائلا: "ملعب 5 يوليو جيد، والزمالك اعتاد على الضغط الجماهيري، والمباراة مهمة للجيل الحالي لتحقيق لقب قاري يُضاف لسجلنا".

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في التاسعة مساء يوم 16 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الزمالك للتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثالثة.

وتنتظر الزمالك مواجهة وحيدة أمام سيراميكا كليوباترا في الأسبوع الأخير من مجموعة البطولة في الدوري يوم 20 مايو.

وفي حالة فوز الزمالك سيتوج رسميا بلقب الدوري هذا الموسم.

