مؤتمر معتمد جمال: أتمنى تكرار سيناريو الذهاب أمام بلوزداد ضد اتحاد العاصمة وتحقيق لقب الكونفدرالية

شدد معتمد جمال المدير الفني لـ الزمالك أن فريقه جاهز لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية، وتمنى تكرار سيناريو مباراة نصف النهائي ضد شباب بلوزداد

ويحل الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري في العاشرة مساء غدٍ السبت على استاد 5 يوليو في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وقال المدير الفني لـ الزمالك في المؤتمر الصحفي لـ نهائي الكونفدرالية: "مواجهة اتحاد العاصمة كبيرة أمام منافس قوي، والنهائي سيكون عبارة عن شوطين، الأول في الجزائر والثاني في مصر، ومستعدون للقاء ونتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب قبل خوض مباراة العودة وسط جماهيرنا".

وأضاف "الزمالك يحترم أي منافس، ولكل مباراة ظروفها ومتطلباتها، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب، وأتمنى تكرار سيناريو الذهاب أمام شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية ونحقق الفوز خارج الديار".

وتابع "فريق اتحاد العاصمة منافس قوي ويمتلك جهاز فني محترم، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من اللاعبين، ولكن الزمالك يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمة الفريق في لقاء العودة".

وشدد "لدينا خبرات في البطولات الإفريقية، وفصلنا بين مباريات الدوري والمنافسة على اللقب وبين نهائي الكونفدرالية، وتركيزنا حاليًا في البطولة الإفريقية، وأرى أنفسي محظوظًا بتواجد عدد كبير من القادة في الفريق، وأتمنى حصد لقب الكونفدرالية قبل العودة للمنافسة على الدوري".

وأكمل "بعد الانتهاء من مباراة سموحة في الدوري، فضلنا الحضور إلى الجزائر بعد ساعات من المواجهة المحلية، وهي بلدنا الثاني، وأشكر الجميع على حسن الاستقبال والضيافة، وحرصنا على التجهيز للمباراة المقبلة أمام اتحاد العاصمة".

وحقق الزمالك الفوز على سموحة يوم الثلاثاء الماضي في الدوري بنتيجة 1-0 وسافر في اليوم التالي مباشرة للجزائر.

وعلق على الضغط الجماهيري في لقاء الغد قائلا: "الزمالك مر بمواقف مشابهة وكان آخرها في نصف النهائي، ونستغل الحضور الجماهيري ونحوله لدوافع إيجابية للفريق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في لقاء الغد لإسعاد جماهير الزمالك قبل خوض لقاء العودة بالقاهرة".

وانتصر الزمالك في ذهاب نصف النهائي على شباب بلوزداد الجزائري 1-0 وتعادل إيابا في القاهرة 0-0 وتأهل للمباراة النهائية.

وأتم "هذه ليست المرة الأولى التي سيخوض فيها الزمالك مباريات على استاد 5 يوليو، وهو يشبه استاد القاهرة الدولي، وأرضية الملعب جيدة، وستساعدنا على تنفيذ خططنا وهو أمر جيد بالنسبة لنا، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق ونحقق نتيجة إيجابية".

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في التاسعة مساء يوم 16 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الزمالك للتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثالثة.

وتنتظر الزمالك مواجهة وحيدة أمام سيراميكا كليوباترا في الأسبوع الأخير من مجموعة البطولة في الدوري يوم 20 مايو.

وفي حالة فوز الزمالك سيتوج رسميا بلقب الدوري هذا الموسم.