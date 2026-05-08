مدرب اتحاد العاصمة: النهائي لن يحسم في الذهاب.. ولست بحاجة لتحفيز اللاعبين أمام الزمالك

يرى السنغالي لمين نداي مدرب اتحاد الجزائر، أن نهائي الكونفدرالية لن يُحسم في مباراة الذهاب.

ويلتقي الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري في تمام العاشرة مساء السبت، على ملعب 5 يوليو، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال المدرب السنغالي في حوار عبر موقع كاف: "التحضيرات لنهائي الكونفدرالية تسير بشكل جيد جدا في هدوء تام ولدينا كل ما نحتاجه لنكون في حالة صفاء."

وأضاف "الاعتقاد بأن هذا النهائي سيحسم في مباراة الذهاب غير صحيح، هناك مباراتان، وأعتقد أن على كلا الفريقين أن يكونا في أفضل مستوياتهما في المباراتين."

ويقام لقاء العودة بنهائي الكونفدرالية في التاسعة مساء يوم السبت 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي .

وعن منافسه في النهائي، رد مدرب اتحاد العاصمة "نادي الزمالك ليس بحاجة إلى تعريف، لأنه من كبار القارة ولديه خبرة المباريات الكبيرة، ويمتلك معنويات جيدة جدا، وقد يفوزون بالدوري المصري وهو أمر لم يحدث منذ وقت طويل."

وأكمل "الزمالك فريق قوي جدا، ورأينا ذلك في مشوراهم خلال المنافسة القارية، غالبا ما يفوزون خارج ملعبهم أو يحققون نتائج جيدة جدا، نحن في حالة إنذار وسنحاول أن تسير الأمور بشكل جيد بالنسبة لنا."

وردا على كيفية تحفيز لاعبيه للمباراة النهائية، قال نداي "عندما تلعب مباراة نهائية لا تحتاج حتى إلى تحفيز اللاعبين، فهم في الأصل محفزون بأنفسهم، كم من لاعبي كرة القدم أمضوا مسيرتهم كاملة من دون أن يصلوا إلى هذا المستوى؟ أعتقد حوالي 90%، بل على العكس، يجب ضبط الطاقة لأن الحماس كبير جدا، ولديهم رغبة في خوض المعركة، لكن يجب تهدئة العقول، لا يجب لعب المباراة قبل أوانها."

كما تحدث عن الجماهير "جمهور اتحاد العاصمة هو اللاعب رقم 12، جمهورنا مُتعصب وقادرون على جعل أي فريق يبدع، ونحن نعلم أنهم سيكونون في الموعد، إذا كان هناك شيء أنا متأكد منه، فهو أنهم سيبذلون كل ما لديهم. ونحن في حاجة إلى ذلك."

وأتم "أعتقد أن هذه المباراة يجب أن نكون فيها 12 لاعبا في الملعب من أجل صنع الفارق، لأننا نلعب أمام فريق كبير في إفريقيا."

وتوج اتحاد العاصمة الأسبوع الماضي بكأس الجزائر للمرة العاشرة في تاريخه، بعد الفوز على حساب شباب بلوزداد في المباراة النهائية.