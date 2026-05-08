يوسف وائل: أصحاب الخبرات لعبوا دورا كبيرا.. ونتطلع للفوز بالدوري والكونفدرالية

قدم يوسف وائل لاعب الزمالك الشاب، الشكر لجماهير الزمالك لدعم اللاعبين الذين تم تصعيدهم مؤخرا للفريق الأول.

ويحل الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة، في تمام العاشرة مساء السبت في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، على ملعب الخامس من يوليو.

وقال يوسف وائل في تصريحات عبر المركز الإعلامي لناديه قبل خوض نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة: "اللاعبون أصحاب الخبرات لعبوا دورًا كبيرًا في الفترة الماضية حتى وصل الفريق لنهائي الكونفدرالية."

وأضاف "نسير أيضا في الدوري بخطوات جيدة نحو اللقب."

وأكمل "جميع اللاعبين الذين تم تصعيدهم لصفوف الفريق الأول يبذلون قصارى جهدهم في الفترة الحالية من أجل الظهور بأفضل صورة عند مشاركتهم."

وقدم شكره لمشجعي الفريق "أشكر جماهير الزمالك على مساندتهم المستمرة للفريق، خاصة وأنهم من أسباب تحقيق الانتصارات في المباريات."

وأتم "نتطلع لحصد لقبي الدوري والكونفدرالية لإسعاد الجماهير."

ويتبقى للزمالك مواجهة وحيدة في الدوري أمام سيراميكا كليوباترا.

وفي حالة تحقيق الزمالك الفوز في مباراة سيراميكا فسيتوج رسميا بلقب الدوري.

ويقام لقاء العودة بنهائي الكونفدرالية في التاسعة مساء يوم السبت 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي .

ويسعى الزمالك للتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثالثة.