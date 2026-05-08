الكونفدرالية - ربيع: تعودنا على ضغط المباريات.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في الجزائر
الجمعة، 08 مايو 2026 - 00:00
كتب : FilGoal
شدد أحمد ربيع لاعب الزمالك على صعوبة مواجهة اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية.
أحمد ربيع
النادي : الزمالك
ويحل الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري في العاشرة مساء يوم السبت المقبل على استاد 5 يوليو في ذهاب نهائي الكونفدرالية.
وقال أحمد ربيع في تصريحات على هامش الفعاليات الإعلامية لـ "كاف": "اللاعبون في حالة تركيز شديد، والجميع على قدر المسؤولية لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب".
وأتم "الزمالك تعود على ضغط المباريات في ظل مشاركة الفريق في أكثر من بطولة، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب أمام بطل الجزائر".
كما تقدم اللاعب بالعزاء لزميله محمد شحاتة بعد وفاة والده.
سيقام لقاء العودة في التاسعة مساء يوم 16 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.
