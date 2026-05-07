عبد المقصود: اتفقنا على عودة بترول أسيوط للدوري الممتاز بعد 3 سنوات وهو ما حدث

الخميس، 07 مايو 2026 - 23:33

كتب : FilGoal

أوضح أحمد عبد المقصود المدير الفني لـ بترول أسيوط أنه خطط لصعود الفريق للدوري الممتاز منذ 3 سنوات.

وعاد بترول أسيوط إلى الدوري المصري بعدما ضمن المركز الثاني في دوري المحترفين ليعود بعدة غياب دام 17 عاما.

وقال أحمد عبد المقصود المدير الفني لـ بترول أسيوط عبر قناة النهار: "بدأت مهمتي مع بترول أسيوط منذ 3 سنوات، ونحن نمثل شركة قطاع عام في البترول، لا نحصل على نفس الدعم الذي يحصل عليه إنبي وبتروجت".

وأضاف "أعلى راتب في الفريق يصل لـ 250 ألف جنيه، وننافس أندية تلعب بميزانيات مفتوحة مقارنة بنا".

وتابع "فريقي لا يضم لاعبا سبق له الدوري الممتاز. وخلال عام واحد بعنا 9 لاعبين مقابل 12 مليون جنيه لأندية منافسة، وهداف الفريق رحل في يناير أثناء منافسة الفريق على الصعود".

وواصل "نعمل بأقل الإمكانيات وميزانية الفريق أقل من الفرق الشعبية".

وأتم "إيهاب فايز رئيس النادي دعمنا دائما، واتفقنا منذ أن توليت المهمة على أن نصعد للدوري الممتاز بعد 3 سنوات وهو ما حدث".

وتعادل بترول أسيوط أمام مضيفه المنصورة في الجولة الـ 33 لدوري المحترفين، ليرتفع رصيده إلى 57 نقطة، ليضمن التأهل للدوري الممتاز قبل جولة من النهاية.

وبات بترول أسيوط ثاني المتأهلين للدوري الممتاز، بعد القناة الذي ضمن الصدارة.

ويعد ذلك الموسم الرابع الذي يتواجد فيه بترول أسيوط في الدوري الممتاز.

وسبق أن تأهل بترول أسيوط للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه موسم 2006 -2007 وهبط في نفس الموسم.

وتأهل مجددا موسم 2008- 2009 ونجح في البقاء، قبل خوض موسم 2009 -2010 والذي شهد هبوطه ليكون الموسم الأخير للفريق في الدوري الممتاز، قبل العودة هذا الموسم.

