فابيان هورزلر مستمر مع برايتون حتى 2029

الخميس، 07 مايو 2026 - 21:44

كتب : FilGoal

أعلن نادي برايتون الإنجليزي تمديد عقد مدربه فابيان هورزلر حتى 2029.

ومدد المدرب عقده لمدة 3 مواسم مع النادي الإنجليزي الذي بدأ تدريبه في صيف 2024.

وقال فابيان عبر موقع النادي الرسمي: "أحب العمل لهذا النادي والعيش في هذه المدينة، ويسعدني جدا الموافقة على عقد جديد. إن الحصول على هذا الالتزام طويل الأمد من النادي شرف كبير، وهو ما يعزز رغبتي في النجاح في تحقيق رؤيتنا المشتركة طويلة الأمد".

وأضاف "منذ البداية، كان تركيزنا منصبا على بناء هوية مميزة، وتطوير الفريق، وتحدي الوضع الراهن، والارتقاء بمعاييرنا يوميا. أنا فخور بما أنجزناه حتى الآن، وأكثر حماسا لما سيأتي لاحقا".

وتولى المدرب البالغ 33 عاما تدريب الفريق بدءا من الموسم الماضي.

وقاد هورزلر الفريق حتى الآن في 85 مباراة وتمكن الفريق من تحقيق الفوز في 37 مباراة وتعادل في 24 وخسر مثلهم.

ويحتل برايتون حاليا المركز الثامن في جدور ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وهو مركز مؤهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي خلال الموسم المقبل.

ويستعد برايتون لمواجهة ولفرهامبتون يوم السبت 9 مايو في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وقبل القدوم لإنجلترا قاد المدرب الألماني فريق سانت باولي للدوري الألماني بعد غياب سنوات، ومن قبلها عمل مدربا مساعدا في منتخبي ألمانيا للناشئين والشباب.

ولعب هورزلر لأندية بايرن ميونيخ وهوفنهايم وميونيخ 1860، وبدأ مسيرته التدريبية في 2020 مع نادي بيبينسريد.

