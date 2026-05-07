"هذه ليست أخلاقنا".. مدحت عبد الهادي يوضح حقيقة ما أثير حول سبه لـ الأهلي

أوضح مدحت عبد الهادي لاعب الزمالك السابق حقيقة ما يثار حول سبه للنادي الأهلي.

وظهر عبد الهادي في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يسب من خلاله النادي الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي لاعب الزمالك السابق، بعد واقعة سبه المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. (طالع التفاصيل)

وكتب لاعب الزمالك السابق عبر حسابه على "فيسبوك":

"طول عمري لا أفضل السب، وتربيت على عدم الإساءة لأي شخص، أنا زملكاوي لحد النخاع وأشجع بيتي بكل حب.

الفيديو المتداول للأسف مجتزأ من سياقه الحقيقي، والكلام كان في الأساس بيني وبين واحد من الجماهير الذين يسبون، وطلبت منه ألا يفعل ذلك لكن الكلام انتشر بشكل يوحي بمعنى آخر يثير الفتنة بين جمهورين.

لا داعي أو سبب للإساءة للأهلي أو لأي جمهور منافس، أحترم الأهلي وجمهوره وإدارته وأحترم كل جماهير الأندية المنافسة.

هذه ليست أخلاقنا ولا طريقة مناسبة للتشجيع، الكرة منافسة داخل الملعب فقط، وخارجه لابد أن يجمعنا الاحترام".

وحدثت الواقعة خلال تواجد مدحت عبد الهادي لمساندة الزمالك بمدرجات استاد برج العرب خلال مواجهة سموحة.

وانفرد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري المصري قبل جولة من الختام بعد تغلبه على سموحة بهدف دون مقابل سجله عدي الدباغ.

وتعثر بيراميدز بالتعادل أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، وواصل الأهلي انتصاراته للمباراة الثانية على التوالي بثلاثة أهداف دون مقابل أمام إنبي.

وأصبح الترتيب الحالي كالآتي:

1- الزمالك - 53 نقطة

2- بيراميدز - 51 نقطة

3- الأهلي - 50 نقطة

ولا يزال للثلاثي فرصة للتتويج بلقب الدوري بالإضافة لإمكانية التأهل لدوري أبطال إفريقيا.

إذ يتأهل الأول والثاني إلى دوري أبطال إفريقيا بينما صاحب المركز الثالث سيشارك في الكونفدرالية.