خبر في الجول - الأهلي يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي

الخميس، 07 مايو 2026 - 15:31

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي - مدحت عبد الهادي

علم FilGoal.com أن مجلس إدارة النادي الأهلي تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي لاعب الزمالك السابق.

وظهر عبد الهادي في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يسب من خلاله النادي الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي لاعب الزمالك السابق، بعد واقعة سبه المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحدثت الواقعة خلال تواجد مدحت عبد الهادي لمساندة الزمالك بمدرجات استاد برج العرب خلال مواجهة سموحة.

وانفرد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري المصري قبل جولة من الختام بعد تغلبه على سموحة بهدف دون مقابل سجله عدي الدباغ.

وتعثر بيراميدز بالتعادل أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، وواصل الأهلي انتصاراته للمباراة الثانية على التوالي بثلاثة أهداف دون مقابل أمام إنبي.

وأصبح الترتيب الحالي كالآتي:

1- الزمالك - 53 نقطة

2- بيراميدز - 51 نقطة

3- الأهلي - 50 نقطة

ولا يزال للثلاثي فرصة للتتويج بلقب الدوري بالإضافة لإمكانية التأهل لدوري أبطال إفريقيا.

إذ يتأهل الأول والثاني إلى دوري أبطال إفريقيا بينما صاحب المركز الثالث سيشارك في الكونفدرالية.

