سكاي: أوجارتي يخطط للرحيل من يونايتد والأندية تترقب

الخميس، 07 مايو 2026 - 18:24

كتب : FilGoal

مانويل أوجارتي - مانشستر يونايتد

يخطط مانويل أوجارتي لاعب مانشستر يونايتد في الرحيل عن الفريق الصيف المقبل.

وكشفت شبكة "سكاي سبورت" أن الأوروجوياني دخل اهتمام الكثير من الأندية الكبيرة للتعاقد معه الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن اسم أوجارتي قد ارتبط بشكل قوي بنادي جالتا سراي التركي خلال الصيف الماضي، حيث جرت بالفعل محادثات بين الطرفين، إلا أن الصفقة لم تكتمل في النهاية.

وبحسب التقرير يدرس اللاعب خطوة الرحيل في الصيف المقبل، رغم أن عقده مع مانشستر يونايتد يمتد حتى عام 2029.

وتبقى جميع الخيارات مفتوحة أمام اللاعب، في ظل وجود أكثر من نادٍ مهتم بضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وانضم أوجارتي لمانشستر يونايتد صيف 2024 قادما من باريس سان جيرمان.

وخاض مع مانشستر يونايتد الموسم الحالي 24 مباراة بلا تسجيل أو صناعة.

