خبر في الجول - إصابة إمام عاشور مطمئنة.. وسلامة أربطة الركبة

أثبتت الفحوصات الطبية سلامة أربطة الركبة لـ إمام عاشور لاعب وسط الأهلي حسبما علم FilGoal.com.

وتعرض إمام للإصابة خلال لقاء إنبي وخرج باكيا من أرض الملعب في مباراة انتهت بالفوز 3-0.

وعلم FilGoal.com أن إصابة إمام عاشور مطمئنة رغم التورم بسبب الكدمة في الركبة.

وبعد نهاية المباراة ظهر إمام عاشور وهو غير قادر على المشي وخرج من الملعب في سيارة نقل اللاعبين.

وسبق أن كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي، عبر الحساب الرسمي للنادي: "إمام عاشور تعرض لكدمة شديدة في الركبة أثناء مشاركته في مباراة الأهلي وإنبي".

وحصل لاعبو الأهلي على راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على إنبي.

وفاز الأهلي على إنبي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 50 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، خلف الزمالك المتصدر برصيد 53 نقطة، وبيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا.

ثلاثية الأهلي سجلها كل من حسين الشحات وزيزو وأشرف بنشرقي.

ويلعب الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري ضد المصري يوم 20 مايو الجاري.