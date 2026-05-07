ليفربول يتوصل لتسوية مع جماهيره بشأن زيادة أسعار التذاكر

أعلن نادي ليفربول توصله لتسوية مع جماهيره بشأن الزيادة على أسعار التذاكر.

واعترضت جماهير ليفربول على خطة النادي لرفع تذاكر دخول المباريات بداية من الموسم المقبل.

وأوضح النادي أن الزيادة بنسبة 3% للموسم المقبل ستظل قائمة، بينما وافق النادي على تجميد الأسعار لموسم 2027-2028 بعد الاحتجاجات الأخيرة والتشاور مع روابط المشجعين.

جماهير ليفربول كانت قد اعترضت على ارتفاع أسعار التذاكر في الدقيقة 13 من مباراة كريستال بالاس الأخيرة على ملعب أنفيلد.

وأفاد النادي في بيان عبر موقعه: "بعد مزيد من الحوار مع مجلس المشجعين، يؤكد النادي الآن تطبيق زيادة تضخمية بنسبة 3٪ على تذاكر الدخول العام لموسم 2026-2027، يليها تجميد كامل للأسعار في موسم 2027-2028".

وأضاف "ستُجرى مناقشات إضافية مع مجلس المشجعين بشأن المواسم المقبلة".

وشدد كل من النادي ومجلس المشجعين على التزامهما بالعمل للوصول إلى حل طويل الأمد يحقق مصلحة الجميع.

فيما أفاد مجلس مشجعي نادي ليفربول: "بعد المحادثات مع النادي، نحن سعداء بالتوصل إلى نتيجة أفضل لجميع المشجعين".

وأضاف "نود أن نشكر كل من دعم التحرك بشأن هذه القضية. صوت الجماهير مهم، ونشكر النادي على تفاعله واستماعه".

وأتم "الآن، دعونا نركز على ما يهم حقًا، فريق ليفربول الذي ندعمه".

ويحاول ليفربول إنقاذ موسمه بضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في الجولات الـ3 المتبقية من الدوري الإنجليزي.