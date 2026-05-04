تشكيل مانشستر سيتي - هالاند ودوكو يقودان الهجوم.. ومرموش بديل ضد إيفرتون

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إيفرتون.

ويلتقي مانشستر سيتي مع إيفرتون على ملعب الأخير بالجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يشهد التشكيل تواجد نيكو جونزاليس بالوسط بدلا من رودري، بينما يستمر تواجد عمر مرموش على دكة البدلاء.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: ماتيوس نونيس - عبد القادر خوسانوف - مارك جيهي - نيكو أورايلي.

الوسط: نيكو جونزاليس - برناردو سيلفا - ريان شرقي.

الهجوم: أنطوان سيمينيو - إيرلنج هالاند - جيريمي دوكو.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني، بينما يحتل إيفرتون المرركز الـ 11 برصيد 47 نقطة.