تشكيل أرسنال – عودة ساكا وتروسارد بشكل أساسي أمام فولام

السبت، 02 مايو 2026 - 18:52

كتب : FilGoal

عاد الثنائي بوكايو ساكا ولياندرو تروسارد للتشكيل الأساسي لأرسنال لأول مرة منذ فترة.

ويواجه أرسنال منافسه فولام في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويتواجد ساكا في التشكيل الأساسي لأول مرة منذ مباراة مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة.

وغاب ساكا عن مباراتي بورنموث ومانشستر سيتي في الدوري للإصابة، ثم شارك أمام نيوكاسل وأتلتيكو مدريد كبديل.

ويلعب تروسارد بشكل أساسي للمرة الأولى منذ مباراة سبورتنج لشبونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك تروسارد في 4 مباريات كبديل، ولم يلعب أمام نيوكاسل في الجولة الماضية ببطولة الدوري.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: ديفيد رايا.

الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – ريكاردو كالافيوري.

الوسط: ديكلان رايس – مايلس لويس سكيلي – إبيريتشي إيزي.

الهجوم: بوكايو ساكا – فيكتور جيوكيريس – لياندرو تروسارد.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة ويبتعد بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.

وخاض أرسنال مباراة أكثر من مانشستر سيتي.

بينما يأتي في فولام في المركز العاشر برصيد 48 نقطة.

أرسنال الدوري الإنجليزي فولام بوكايو ساكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 4 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز
/articles/528348/تشكيل-أرسنال-عودة-ساكا-وتروسارد-بشكل-أساسي-أمام-فولام