تشكيل أرسنال – عودة ساكا وتروسارد بشكل أساسي أمام فولام

عاد الثنائي بوكايو ساكا ولياندرو تروسارد للتشكيل الأساسي لأرسنال لأول مرة منذ فترة.

ويواجه أرسنال منافسه فولام في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويتواجد ساكا في التشكيل الأساسي لأول مرة منذ مباراة مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة.

وغاب ساكا عن مباراتي بورنموث ومانشستر سيتي في الدوري للإصابة، ثم شارك أمام نيوكاسل وأتلتيكو مدريد كبديل.

ويلعب تروسارد بشكل أساسي للمرة الأولى منذ مباراة سبورتنج لشبونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك تروسارد في 4 مباريات كبديل، ولم يلعب أمام نيوكاسل في الجولة الماضية ببطولة الدوري.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: ديفيد رايا.

الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – ريكاردو كالافيوري.

الوسط: ديكلان رايس – مايلس لويس سكيلي – إبيريتشي إيزي.

الهجوم: بوكايو ساكا – فيكتور جيوكيريس – لياندرو تروسارد.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة ويبتعد بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.

وخاض أرسنال مباراة أكثر من مانشستر سيتي.

بينما يأتي في فولام في المركز العاشر برصيد 48 نقطة.