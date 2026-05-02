لأجل أغلى مباراة في التاريخ.. تحديد رباعي الملحق المؤهل لـ الدوري الإنجليزي

حُسمت مباريات الملحق المؤهل من الدرجة الأولى الإنجليزية إلى الدوري الإنجليزي موسم 2026-27.

وانتهت مباريات الدرجة الأولى الإنجليزي بعد 46 جولة شهدت منافسة شرسة بين 24 فريقا انتهت بتأهل كوفنتري سيتي وإبسويتش تاون للدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

فيما هبطت فرق أوكسفورد يونايتد وليستر سيتي وشيفيلد وينزداي إلى دوري الدرجة الثالثة الإنجليزية.

وحجز ميلوول وساوثامبتون وميدلسبروه وهال سيتي مقاعد في نصف نهائي الملحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي.

وتتنافس الفرق الـ 4 على البطاقة الأخيرة المؤهلة للبريميرليج الموسم المقبل.

وخسر فريق ريكسهام فرصة خوض الملحق بعدما تعادل مع ميدلسبروه وتوقف رصيده عند 71 نقطة.

فيما استفاد هال سيتي من التعادل وخطف آخر بطاقة باحتلال المركز السادس بعد الفوز على نورويتش سيتي بنتيجة 2-1.

وانتصر ميلوول على أوكسفورد وساوثامبتون على بريستون ليقبعا في المركزين الثالث والرابع.

وستقام مباريات ذهاب الملحق يومي 8 و9 مايو، فيما ستقام مباريات الإياب يومي 11 و12 مايو.

وسيتأهل الفائزان لخوض نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي يوم 23 مايو على ملعب ويمبلي.

وتعرف المباراة النهائية من الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي بـ "أغلى مباراة في التاريخ" إذ تتجاوز العائدات المالية 200 إلى 300 مليون جنيه إسترليني (حوالي 214-300 مليون دولار) بسبب حقوق البث والرعاية.

وإليكم جدول المباريات

الذهاب

العاشرة مساءً السبت 8 مايو: هال سيتي × ميلوول

الثانية والنصف ظهرا الأحد 9 مايو: ميدلسبروه × ساوثامبتون

الإياب

العاشرة مساءً الإثنين 11 مايو: ميلوول × هال سيتي

العاشرة مساءً الثلاثاء 12 مايو: ساوثامبتون × ميدلسبروه

يذكر أن فريقي بيرنلي وولفرهامبتون هبطا إلى الدرجة الإنجليزية الموسم المقبل بعدما تذيلا الترتيب فيما تتصارع فرق نوتنجهام فورست وتوتنام ووست هام على تفادي الهبوط بالبطاقة الأخيرة.