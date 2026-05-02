بعد عام واحد.. إبسويتش تاون يعود للدوري الإنجليزي الممتاز

السبت، 02 مايو 2026 - 16:52

كتب : FilGoal

إبسويتش تاون

عاد إبسويتش تاون للدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم واحد فقط من الهبوط.

وأنهى إبسويتش الدوري بالمركز الثاني برصيد 84 نقطة ليصبح ثاني المتأهلين للدوري الإنجليزي الممتاز بعد كوفينتري الذي أنهى بالدوري بالصدارة.

وفاز إبسويتش في الجولة الأخيرة على كوينز بارك رينجرز بثلاثة أهداف دون رد.

سجل ثلاثية إبسويتش في المباراة كل من جورج هيرست وجادين فيلوجيني وكاسي مكاتير.

وكان إبسويتش قد هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز للدرجة الأولى خلال الموسم الماضي، قبل أن يعود بعد موسم واحد فقط تحت قيادة نفس المدرب كيران مكينا.

ويضم إبسويتش بين صفوفه أشلي يونج نجم مانشستر يونايتد السابق.

وسيشارك في الملحق لتحديد المتأهل الثالث كل من ميلوول وساوثامبتون ومدلزبره وهال سيتي أصحاب المراكز من الثالث للسادس.

وهبط لدوري الدرجة الثالثة كل من شيفيلد وينيسداي وليستر سيتي وأوكسفورد يونايتد.

الدوري الإنجليزي الممتاز إبسويتش تاون
أخر الأخبار
في مباراة سيميوني الـ1000.. شباب أتلتيكو مدريد ينتصرون على فالنسيا 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: قرار من ريال مدريد بشأن مستقبل كارباخال 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(0) فولام.. جووووووول ساكا 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
وكيل يان ديوماندي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات ليفربول لتعويض رحيل صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
صلاح: لم أتوقع موسمي الأخير مع ليفربول.. ولو عاد بي الزمن لن أغير شيئا ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال – عودة ساكا وتروسارد بشكل أساسي أمام فولام ساعة | الكرة الأوروبية
لأجل أغلى مباراة في التاريخ.. تحديد رباعي الملحق المؤهل لـ الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
بقيادة المتخصص في الصعود.. فينيتسيا يعود للدوري الإيطالي بعد غياب عام ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 4 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز
/articles/528343/بعد-عام-واحد-إبسويتش-تاون-يعود-للدوري-الإنجليزي-الممتاز