بعد عام واحد.. إبسويتش تاون يعود للدوري الإنجليزي الممتاز

عاد إبسويتش تاون للدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم واحد فقط من الهبوط.

وأنهى إبسويتش الدوري بالمركز الثاني برصيد 84 نقطة ليصبح ثاني المتأهلين للدوري الإنجليزي الممتاز بعد كوفينتري الذي أنهى بالدوري بالصدارة.

وفاز إبسويتش في الجولة الأخيرة على كوينز بارك رينجرز بثلاثة أهداف دون رد.

سجل ثلاثية إبسويتش في المباراة كل من جورج هيرست وجادين فيلوجيني وكاسي مكاتير.

وكان إبسويتش قد هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز للدرجة الأولى خلال الموسم الماضي، قبل أن يعود بعد موسم واحد فقط تحت قيادة نفس المدرب كيران مكينا.

ويضم إبسويتش بين صفوفه أشلي يونج نجم مانشستر يونايتد السابق.

وسيشارك في الملحق لتحديد المتأهل الثالث كل من ميلوول وساوثامبتون ومدلزبره وهال سيتي أصحاب المراكز من الثالث للسادس.

وهبط لدوري الدرجة الثالثة كل من شيفيلد وينيسداي وليستر سيتي وأوكسفورد يونايتد.