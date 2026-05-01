مؤتمر أرتيتا: غياب هافيرتز وتيمبر أمام فولام.. وأرى في عيون اللاعبين الجوع لتحقيق الإنجاز

الجمعة، 01 مايو 2026 - 16:40

كتب : FilGoal

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، غياب كاي هافيرتز، ويوريان تيمبر عن مواجهة الفريق المقبلة أمام فولام.

ويستضيف أرسنال منافسه فولام السابعة والنصف مساء السبت، في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "يغيب هافيرتز وتيمبر عن المباراة، لكن من المفترض أن يكون مارتن أوديجارد بخير."

كوكي: دخلنا في أجواء المباراة متأخرًا.. ودفاع أرسنال قوي جدا قائمة أتلتيكو مدريد - غياب باريوس.. وألفاريز يقود الهجوم لمواجهة أرسنال مؤتمر كوكي: أشعر بألم في معدتي كلما اقترب موعد مباراة أرسنال 

وأضاف "دعونا نرى كيف حال الجميع صباح الغد، من الواضح أننا لم نتمكن من التدرب كثيرا، ولكن غداً سنحصل على التحديث النهائي."

وعن فرص فريقه في المنافسة والحالة الذهنية للاعبين، رد أرتيتا "التركيز على مباراة فولام والرغبة الشديدة في المنافسة، واللعب، والفوز. الرغبة في الاقتراب أكثر من تحقيق حلمنا."

وتابع "أرى في عيون اللاعبين الجوع.. الجوع للفوز، هذا كل شيء. لتحقيق الإنجاز، وللاستعداد."

وردا على موقفه من ضربة الجزاء التي تم إلغائها في مباراة أتلتيكو مدريد وإذا ما حدث تواصل مع الاتحاد الأوروبي "يويفا"، قال "لا أعلم، لم أتحدث معهم خلال الساعات القليلة الماضية. سنتعامل مع هذا الأمر يوم الاثنين، أما الآن، فالتركيز منصبّ على مباراة فولام."

وتعادل أرسنال أمام مضيفه أتلتيكو مدريد بهدف لكل فريق، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكمل "أعتقد أن لدينا ما يكفي من الطاقة، فنحن نخطط للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. نحن بالضبط في المكان الذي أردنا أن نكون فيه، ولم يتبقَ سوى أربع مباريات، فلننطلق الآن."

وأردف "دعونا نواصل ما كنا نفعله طوال الموسم، ونُظهر تلك الطاقة والشغف، ومعًا نستطيع تحقيق ذلك."

وأثنى أرتيتا على منافسه ماركو سيلفا مدرب فولام "يقوم بعمل رائع، إنه في رأيي أحد أفضل المدربين في الدوري، الطريقة التي يدير بها فريقه وما قدمه للنادي أمر لا يصدق، ولهذا السبب نعلم أننا سنخوض مباراة صعبة."

وعن تسجيل الفريق عدد أكبر من الأهداف في الشوط الثاني، قال أرتيتا حديثه "نحاول فهم ما حدث في الشوط الأول، والاستعدادا مبكرا للشوط الثاني."

وأتم "هذه الإحصائيات إيجابية للغاية، لكن ما نريده هو أن نبدأ بقوة لمدة 90 دقيقة."

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي قبل 4 جولات من النهاية برصيد 73 نقطة، وبفارق 3 نقاط أمام ملاحقه مانشستر سيتي الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

أما فولام فيحتل المركز العاشر برصيد 48 نقطة.

مدرب تشيلسي: سفر إنزو إلى مدريد يدل على وحدة الفريق مؤتمر كاريك: ليفربول إحدى مبارياتي المفضلة.. وهذا موقف كونيا ولوك شو من الإصابة مؤتمر جوارديولا: ستونز كان أهم صفقاتي.. وتركت مباراة سان جيرمان وبايرن لهذا السبب لجنة تقييم الحكام في الدوري الإنجليزي: جابرييل كان يستحق الطرد في واقعة هالاند مؤتمر سلوت: صلاح يستحق وداعا كبيرا.. وهذا اللاعب توقعنا أن يسجل أهدافا كثيرة ليس من بينهم صلاح.. المرشحون لجائزة لاعب شهر إبريل في الدوري الإنجليزي ماينو: مانشستر يونايتد يعني كل شيء لعائلتي جوارديولا ينافس سلوت وسانتو على الأفضل في أبريل
منتخب مصر للجمباز الإيقاعي الجماعي يتوج بذهبية البطولة الإفريقية دقيقة | رياضة نسائية
الدوري المصري – موعد مباراة بيراميدز المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة 11 دقيقة | الدوري المصري
الدوري السعودي - نيفيز ينهي مخاوف إنزاجي أمام الحزم 15 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) الأهلي.. انطلاق القمة في الثامنة مساء 24 دقيقة | الدوري المصري
المنافسة على الكونفدرالية تشتعل.. المصري يفوز على سيراميكا كليوباترا 35 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - محمد إسماعيل ظهير أيمن أمام الأهلي.. وبيزيرا يقود الهجوم 46 دقيقة | الدوري المصري
العقدة مستمرة.. بيراميدز يتمسك بحظوظه في اللقب بفوز مثير على إنبي 47 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - تغييران في الدفاع أمام الزمالك.. وبنشرقي والشحات يقودان الهجوم 50 دقيقة | الدوري المصري
