مؤتمر أرتيتا: غياب هافيرتز وتيمبر أمام فولام.. وأرى في عيون اللاعبين الجوع لتحقيق الإنجاز

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، غياب كاي هافيرتز، ويوريان تيمبر عن مواجهة الفريق المقبلة أمام فولام.

ويستضيف أرسنال منافسه فولام السابعة والنصف مساء السبت، في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "يغيب هافيرتز وتيمبر عن المباراة، لكن من المفترض أن يكون مارتن أوديجارد بخير."

وأضاف "دعونا نرى كيف حال الجميع صباح الغد، من الواضح أننا لم نتمكن من التدرب كثيرا، ولكن غداً سنحصل على التحديث النهائي."

وعن فرص فريقه في المنافسة والحالة الذهنية للاعبين، رد أرتيتا "التركيز على مباراة فولام والرغبة الشديدة في المنافسة، واللعب، والفوز. الرغبة في الاقتراب أكثر من تحقيق حلمنا."

وتابع "أرى في عيون اللاعبين الجوع.. الجوع للفوز، هذا كل شيء. لتحقيق الإنجاز، وللاستعداد."

وردا على موقفه من ضربة الجزاء التي تم إلغائها في مباراة أتلتيكو مدريد وإذا ما حدث تواصل مع الاتحاد الأوروبي "يويفا"، قال "لا أعلم، لم أتحدث معهم خلال الساعات القليلة الماضية. سنتعامل مع هذا الأمر يوم الاثنين، أما الآن، فالتركيز منصبّ على مباراة فولام."

وتعادل أرسنال أمام مضيفه أتلتيكو مدريد بهدف لكل فريق، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكمل "أعتقد أن لدينا ما يكفي من الطاقة، فنحن نخطط للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. نحن بالضبط في المكان الذي أردنا أن نكون فيه، ولم يتبقَ سوى أربع مباريات، فلننطلق الآن."

وأردف "دعونا نواصل ما كنا نفعله طوال الموسم، ونُظهر تلك الطاقة والشغف، ومعًا نستطيع تحقيق ذلك."

وأثنى أرتيتا على منافسه ماركو سيلفا مدرب فولام "يقوم بعمل رائع، إنه في رأيي أحد أفضل المدربين في الدوري، الطريقة التي يدير بها فريقه وما قدمه للنادي أمر لا يصدق، ولهذا السبب نعلم أننا سنخوض مباراة صعبة."

وعن تسجيل الفريق عدد أكبر من الأهداف في الشوط الثاني، قال أرتيتا حديثه "نحاول فهم ما حدث في الشوط الأول، والاستعدادا مبكرا للشوط الثاني."

وأتم "هذه الإحصائيات إيجابية للغاية، لكن ما نريده هو أن نبدأ بقوة لمدة 90 دقيقة."

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي قبل 4 جولات من النهاية برصيد 73 نقطة، وبفارق 3 نقاط أمام ملاحقه مانشستر سيتي الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

أما فولام فيحتل المركز العاشر برصيد 48 نقطة.