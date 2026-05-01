بعد لعبه باسم بلجيكا.. نجم أياكس الشاب يختار تمثيل الكونغو الديمقراطية

قرر النجم الشاب جورثي موكيو لاعب أياكس أمسترادم الهولندي تمثيل منتخب الكونغو الديمقراطية.

ويستعد منتخب الكونغو الديمقراطية للمشاركة في كأس العالم يونيو المقبل.

وقال ساشا تافوليري، الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، أن موكيو اختار تمثيل الكونغو.

وأوضح تافوليري، إلى أن النجم الكونغولي يأمل في المشاركة بكأس العالم مع الفهود.

ويقع منتخب الكونغو في المجموعة الـ11 إلى جانب البرتغال، وأوزبكستان، وكولومبيا.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية من خلال الملحق العالمي بعد الفوز أمام بوليفيا.

جورثي موكيو هو لاعب كونغولي الأصل، ومولود في بلجيكا.

ولعب موكيو الذي يجيد اللعب في مركز وسط المدافع، 6 مباريات مع منتخب بلجيكا للشباب تحت 21 سنة، ونجح خلالهم في تسجيل هدفين.

وانضم موكيو إلى الفريق الأول بأياكس أمسترادم الصيف الماضي.

وبدأ اللاعب الشاب مسيرته مع ناشئي نادي جنت البلجيكي، قبل أن ينتقل لناشئي أياكس في صيف 2024، ليقضي موسما واحدا في فريق الشباب قبل تصعيده للفريق الأول.

ويتواجد موكيو أساسيا في تشكيل أياكس هذا الموسم، حيث لعب 34 مباراة في كافة البطولات، وسجل 4 أهداف، فيما صنع 3.