بعد لعبه باسم بلجيكا.. نجم أياكس الشاب يختار تمثيل الكونغو الديمقراطية

الجمعة، 01 مايو 2026 - 14:50

كتب : FilGoal

جورثي موكيو - أياكس

قرر النجم الشاب جورثي موكيو لاعب أياكس أمسترادم الهولندي تمثيل منتخب الكونغو الديمقراطية.

ويستعد منتخب الكونغو الديمقراطية للمشاركة في كأس العالم يونيو المقبل.

وقال ساشا تافوليري، الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، أن موكيو اختار تمثيل الكونغو.

منزل وسيارة لكل لاعب بمنتخب الكونغو الديمقراطية بعد التأهل إلى كأس العالم استقبال شعبي حاشد لمنتخب الكونغو الديمقراطية بعد التأهل لكأس العالم كأس العالم 2026 - مقعد وحيد متبقي.. اكتمال 11 مجموعة بعد تأهل الكونغو الديمقراطية

وأوضح تافوليري، إلى أن النجم الكونغولي يأمل في المشاركة بكأس العالم مع الفهود.

ويقع منتخب الكونغو في المجموعة الـ11 إلى جانب البرتغال، وأوزبكستان، وكولومبيا.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية من خلال الملحق العالمي بعد الفوز أمام بوليفيا.

جورثي موكيو هو لاعب كونغولي الأصل، ومولود في بلجيكا.

ولعب موكيو الذي يجيد اللعب في مركز وسط المدافع، 6 مباريات مع منتخب بلجيكا للشباب تحت 21 سنة، ونجح خلالهم في تسجيل هدفين.

وانضم موكيو إلى الفريق الأول بأياكس أمسترادم الصيف الماضي.

وبدأ اللاعب الشاب مسيرته مع ناشئي نادي جنت البلجيكي، قبل أن ينتقل لناشئي أياكس في صيف 2024، ليقضي موسما واحدا في فريق الشباب قبل تصعيده للفريق الأول.

ويتواجد موكيو أساسيا في تشكيل أياكس هذا الموسم، حيث لعب 34 مباراة في كافة البطولات، وسجل 4 أهداف، فيما صنع 3.

رحل دون تحقيق أي انتصار.. الوداد يعلن إقالة باتريس كارتيرون منافس الزمالك - اتحاد العاصمة يتوج بلقب كأس الجزائر كارتيرون: طبيعي أن يمر أي فريق بفترات صعبة.. وهدفي التتويج بالدوري رغم النتائج الاتحاد الإفريقي يعلن اتفاق أعضاء "كاف" بالإجماع على دعم إنفانتينو لإعادة انتخابه الخامسة دون انتصار.. الوداد يخسر بقيادة كارتيرون من متذيل ترتيب الدوري المغربي بعد واقعتي فينيسيوس والسنغال.. أيفاب يوافق على منح البطاقة الحمراء في حالتين بدءًا من كأس العالم بطل أمم إفريقيا.. تقرير: 7 مايو الموعد النهائي لرد المغرب على استئناف السنغال ESPN: إصابة قوية تُنهي موسم لوكا زيدان وتهدد مشاركته في كأس العالم مع الجزائر
مباشر سلة BAL - كينجز (0)-(0) الأهلي.. انطلاق المباراة 11 دقيقة | كرة سلة
منتخب مصر للجمباز الإيقاعي الجماعي يتوج بذهبية البطولة الإفريقية 24 دقيقة | رياضة نسائية
الدوري المصري – موعد مباراة بيراميدز المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة 33 دقيقة | الدوري المصري
الدوري السعودي - نيفيز ينهي مخاوف إنزاجي أمام الحزم 38 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) الأهلي.. تصويبة صاروخية أولى 47 دقيقة | الدوري المصري
المنافسة على الكونفدرالية تشتعل.. المصري يفوز على سيراميكا كليوباترا 57 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - محمد إسماعيل ظهير أيمن أمام الأهلي.. وبيزيرا يقود الهجوم ساعة | الدوري المصري
العقدة مستمرة.. بيراميدز يتمسك بحظوظه في اللقب بفوز مثير على إنبي ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
