بعد الهبوط.. بيرنلي يعلن إقالة سكوت باركر وتعيين جونسون

الخميس، 30 أبريل 2026 - 12:59

كتب : FilGoal

سكوت باركر

أعلن نادي بيرنلي إقالة سكوت باركر مدرب الفريق بعد تأكد الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهبط بيرنلي وولفرهامبتون بشكل رسمي في انتظار الفريق الثالث وسط منافسة شرسة بين توتنام ووست هام.

وأعلن بيرنلي إقالة سكوت باركر بعد هبوط الفريق، وتولي مايك جونسون قيادة الفريق مؤقتا في المباريات الأربع المتبقية من الدوري الإنجليزي.

وسيبدأ مايك جونسون مهمته مع بيرنلي بداية من مباراة ليدز يونايتد مساء الجمعة.

وأوضح بيرنلي عبر موقعه الرسمي، أن بعد تأكيد هبوط النادي من الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي، عقد باركر ومجلس الإدارة اجتماعات واتفقا على إنهاء فترة وجوده.

وقاد باركر بيرنلي في 2024-2025 إلى الصعود للدوري الإنجليزي.

لكن الفريق لم يستطع الحفاظ على مقعده في الدوري الإنجليزي وسيعود مجددا إلى دوري تشامبيونشيب.

ويحتل بيرنلي المركز 19 (قبل الأخير) بالدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة جمعهم خلال 34 مباراة.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

بعد الهبوط.. بيرنلي يعلن إقالة سكوت باركر وتعيين جونسون ساعة | الدوري الإنجليزي
