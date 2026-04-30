الخامسة دون انتصار.. الوداد يخسر بقيادة كارتيرون من متذيل ترتيب الدوري المغربي

الخميس، 30 أبريل 2026 - 00:42

كتب : FilGoal

المغرب الفاسي - الوداد

واصل الوداد تعثره في الدوري المغربي للمباراة الخامسة على التوالي تحت قيادة باتريس كارتيرون.

وسقط الوداد على ملعبه بالخسارة من يعقوب المنصور متذيل ترتيب الدوري المغربي بهدفين مقابل هدف واحد.

وتعتبر تلك هي المباراة الخامسة لباتريس كارتيرون مع الفريق دون أي يحقق أي انتصار.

وتجمد رصيد الوداد عند 31 نقطة في المركز الرابع وبفارق نقطة واحدة عن نقطة بركان الذي يلعب اليوم الخميس.

وابتعد الوداد بذلك عن قمة الترتيب بفارق 6 نقاط.

ورفع يعقوب المنصور رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس عشر وقبل الأخير.

ويعتبر ذلك هو الانتصار الثاني ليعقوب المنصور من 17 مباراة خاضهم الفريق.

وخسر الوداد بذلك ثلاث مباريات في آخر 5 خاضهم بينما تعادل مرتين.

ويلعب الوداد مباراته المقبلة أمام نهضة الزمامرة مساء يوم الأحد.

الوداد كارتيرون الدوري المغربي
