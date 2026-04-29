"أول حكم أسود في التاريخ".. الاتحاد الإنجليزي يعلن طاقم حكام نهائي الكأس

أعلن الاتحاد الإنجليزي طاقم حكام مباراة نهائي كأس الاتحاد المقرر بين تشيلسي ومانشستر سيتي.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في تمام الخامسة مساء السبت 16 مايو.

وكشف الاتحاد الإنجليزي عن طاقم مكون من 7 حكام لإدارة المباراة.

ويدير دارين إنجلاند المباراة حكما للساحة لأول مرة في مسيرته بعدما تواجد حكم رابع في نهائي 2025، وحكما مساعدا في نهائي 2015.

وبدأ إنجلاند مسيرته في الدوري الإنجليزي في أغسطس 2020 بعد أن كان حكما مساعدا في الدرجة الأولى "تشامبيون شيب" بين عامي 2012 حتى 2015.

وتم إضافته إلى قائمة الحكام الدوليين من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 2022.

ويتواجد تيم وود، وأكيل هاوسون كمساعدان للحكم، وسام باروت حكما رابعا.

وقال الاتحاد الإنجليزي إن أكيل هاوسون سيكون أول حكم أسود البشرة يشارك في إدارة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتواجد الحكم ستيف ميريديث حكما مساعدا احتياطيا، وبيتر بانكس حكما للفيديو، ومساعده نيك هوبتون.

وتأهل تشيلسي للمباراة النهائية بعد فوزه أمام ليدز بهدف نظيف، فيما تخطى مانشستر سيتي منافسه ساوثامبتون بهدفين لهدف.

الحكم إنجلاند صاحب الـ 40 عاما، أدار هذا الموسم 21 مباراة في الدوري الإنجليزي، ومباراتين في الكأس، ومثلهما في كأس الرابطة.

وأدار إنجلاند هذا الموسم 4 مباريات لتشيلسي حقق خلالهم فوزا وحيدا أمام كريستال بالاس 3-1، والخسارة أمام أرسنال 2-1، وأمام كريستال بالاس 3-1، وتعادل سلبي أمام كريستال بالاس سلبيا دون أهداف.

فيما أدار 4 مباريات أمام مانشستر سيتي حقق الفوز في مباراتين أمام برينتفورد بهدف، وأمام كريستال بالاس 3-0، فيما تعادل أمام نوتنجهام فورست 2-2، وخسر أمام برايتون 2-1.