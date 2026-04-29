"أول حكم أسود في التاريخ".. الاتحاد الإنجليزي يعلن طاقم حكام نهائي الكأس

الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 20:25

كتب : FilGoal

دارين إنجلاند - أكيل هاوسون - حكام نهائي كأس إنجلترا

أعلن الاتحاد الإنجليزي طاقم حكام مباراة نهائي كأس الاتحاد المقرر بين تشيلسي ومانشستر سيتي.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في تمام الخامسة مساء السبت 16 مايو.

وكشف الاتحاد الإنجليزي عن طاقم مكون من 7 حكام لإدارة المباراة.

كأس إنجلترا – مانشستر سيتي يتخطى ساوثامبتون "قاهر الكبار" بصعوبة ويتأهل للنهائي قرعة كأس إنجلترا – صلاح في مواجهة مرموش.. وتشيلسي أمام مفاجأة البطولة مرموش يسجل ثنائية ويقود مانشستر سيتي للتأهل في كأس إنجلترا أمام نيوكاسل

ويدير دارين إنجلاند المباراة حكما للساحة لأول مرة في مسيرته بعدما تواجد حكم رابع في نهائي 2025، وحكما مساعدا في نهائي 2015.

وبدأ إنجلاند مسيرته في الدوري الإنجليزي في أغسطس 2020 بعد أن كان حكما مساعدا في الدرجة الأولى "تشامبيون شيب" بين عامي 2012 حتى 2015.

وتم إضافته إلى قائمة الحكام الدوليين من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 2022.

ويتواجد تيم وود، وأكيل هاوسون كمساعدان للحكم، وسام باروت حكما رابعا.

وقال الاتحاد الإنجليزي إن أكيل هاوسون سيكون أول حكم أسود البشرة يشارك في إدارة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتواجد الحكم ستيف ميريديث حكما مساعدا احتياطيا، وبيتر بانكس حكما للفيديو، ومساعده نيك هوبتون.

وتأهل تشيلسي للمباراة النهائية بعد فوزه أمام ليدز بهدف نظيف، فيما تخطى مانشستر سيتي منافسه ساوثامبتون بهدفين لهدف.

الحكم إنجلاند صاحب الـ 40 عاما، أدار هذا الموسم 21 مباراة في الدوري الإنجليزي، ومباراتين في الكأس، ومثلهما في كأس الرابطة.

وأدار إنجلاند هذا الموسم 4 مباريات لتشيلسي حقق خلالهم فوزا وحيدا أمام كريستال بالاس 3-1، والخسارة أمام أرسنال 2-1، وأمام كريستال بالاس 3-1، وتعادل سلبي أمام كريستال بالاس سلبيا دون أهداف.

فيما أدار 4 مباريات أمام مانشستر سيتي حقق الفوز في مباراتين أمام برينتفورد بهدف، وأمام كريستال بالاس 3-0، فيما تعادل أمام نوتنجهام فورست 2-2، وخسر أمام برايتون 2-1.

تشيلسي مانشستر سيتي دارين إنجلاند أكيل هاوسون
ليفربول يعلن جاهزية صلاح للعب مجددا قبل نهاية الموسم تقرير: مودريك يستأنف على قرار إيقافه 4 سنوات بسبب المنشطات سكاي: ماينو يتفق على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد كيركيز: لم أر أي لاعب باحترافية صلاح.. وأحاول التعلم منه قدر المستطاع تقرير: كوستا أبرز المرشحين لخلافة أليسون في ليفربول رومانو: مانشستر يونايتد يتفق مع ماينو على تجديد عقده ستاندرد: فابريجاس ضمن المرحشين لتدريب تشيلسي.. وتعليق رئيس كومو المدينة التي تشبه بوينس آيرس.. أس: إنزو فيرنانديز يسافر إلى مدريد
التشكيل - ألفاريز وجريزمان يقودان هجوم أتلتيكو.. وجيوكيريس أساسي مع أرسنال 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري السعودي - النصر (0)-(0) أهلي جدة.. بداية اللقاء 19 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: اتفاق مبدئي بانضمام ديبالا إلى بوكا جونيورز مع نهاية الموسم 20 دقيقة | ميركاتو
ليفربول يعلن جاهزية صلاح للعب مجددا قبل نهاية الموسم 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير يكشف موقف أشرف حكيمي من المشاركة أمام بايرن ميونيخ 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الأهلي يحقق انتصاره الثاني على التوالي ويهزم فلايرز بالدوري الإفريقي 56 دقيقة | كرة سلة
القسم الثاني (ب) – هبوط بني عبيد وبايونيرز للدرجة الثالثة ساعة | القسم الثاني
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 في الجول يكشف موقف إصابتي ياسر إبراهيم وبلعمري قبل مواجهة الزمالك
