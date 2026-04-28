تقرير: كوستا أبرز المرشحين لخلافة أليسون في ليفربول

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 22:58

كتب : FilGoal

ديوجو كوستا حارس البرتغال

يضع ليفربول، الحارس البرتغالي ديوجو كوستا حارس بورتو البرتغالي على رأس المرشحين لخلافة البرازيلي أليسون بيكر حارس الفريق حال رحيله.

وارتبط أليسون بالرحيل عن ليفربول الصيف المقبل ويهتم يوفنتوس بالحصول على خدماته. (طالع التفاصيل)

وبحسب موقع "TEAM TALK" الإنجليزي، فإن ديوجو كوستا حارس مرمى بورتو البرتغالي أبرز المرشحين للانتقال إلى ليفربول حال رحيل أليسون بيكر بنهاية الموسم.

وأشارت التقارير إلى أن أليسون وفريق ليفربول يواجهان الآن قرارا حاسما هذا الصيف، حيث لا يمكن استبعاد احتمال رحيل الحارس البرازيلي.

وكشفت التقارير أن ديوجو كوستا يُنظر إليه داخل النادي الإنجليزي كأحد أبرز الحراس القادرين على تعويض حجم غياب أليسون في حال رحيله.

الحارس البالغ من العمر 26 عاما قدم مستويات مميزة مع نادي بورتو، حيث أصبح عنصرا أساسيا منذ عام 2019.

ويشغل كوستا حاليا شارة القيادة في ملعب الدراجاو، وخاض ما يقارب 250 مباراة.

كما شارك في 42 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وتوج بلقب الدوري البرتغالي مرتين.

