ESPN: إصابة قوية تُنهي موسم لوكا زيدان وتهدد مشاركته في كأس العالم مع الجزائر

بات لوكا زيدان حارس منتخب الجزائر مهددا بالغياب عن كأس العالم، بعد تعرضه لإصابة قوية في الفك والذقن.

وتعرض الحارس للإصابة خلال مشاركته مع غرناطة في دوري الدرجة الثانية الإسباني، بعد اصطدام عنيف مع أحد لاعبي ألميريا.

وأدى الاصطدام إلى خروجه من المباراة التي انتهت بخسارة فريقه 4-2، بعدما تم نقله بسبب ارتجاج في المخ.

وكشفت شبكة ESPN أن لوكا زيدان بات مهددا بعدم المشاركة في كأس العالم مع منتخب الجزائر.

وأكد نادي غرناطة في بيان رسمي أن اللاعب سيخضع خلال الساعات المقبلة لفحوصات إضافية لتحديد طريقة العلاج، مع احتمالية اللجوء إلى تدخل جراحي.

وكشف النادي عن تعرض اللاعب لارتجاج في المخ بالإضافة إلى كسر في الفك.

وتشير التقديرات إلى أن لوكا زيدان سيغيب حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود شكوك حول إمكانية لحاقه بالمونديال.

وأوضح التقرير أن زيدان حال اضطر للجوء لعملية جراحية فالأقرب سيكون غيابه عن كأس العالم.

ويعد زيدان الحارس الأساسي لمنتخب الجزائر، بينما يعاني بديلاه أنطوني ماندريا وميليم مستيل من إصابات أيضا.

ويفتتح منتخب الجزائر مشواره في كأس العالم يوم 16 يونيو بمواجهة الأرجنتين حاملة اللقب.