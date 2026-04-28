ESPN: إصابة قوية تُنهي موسم لوكا زيدان وتهدد مشاركته في كأس العالم مع الجزائر

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 16:11

كتب : FilGoal

لوكا زيدان

بات لوكا زيدان حارس منتخب الجزائر مهددا بالغياب عن كأس العالم، بعد تعرضه لإصابة قوية في الفك والذقن.

وتعرض الحارس للإصابة خلال مشاركته مع غرناطة في دوري الدرجة الثانية الإسباني، بعد اصطدام عنيف مع أحد لاعبي ألميريا.

وأدى الاصطدام إلى خروجه من المباراة التي انتهت بخسارة فريقه 4-2، بعدما تم نقله بسبب ارتجاج في المخ.

ESPN: الاتفاق تم.. زيدان مدربا لفرنسا بعد كأس العالم بتقديم من محمد زيدان.. نورشيلاند يعلن ضم إبراهيم عادل نافاس يكشف طريقة تعامل زيدان الخاصة مع فينيسيوس جونيور في ريال مدريد كما كشف في الجول - المصري يتعاقد مع مصطفى زيدان

وكشفت شبكة ESPN أن لوكا زيدان بات مهددا بعدم المشاركة في كأس العالم مع منتخب الجزائر.

وأكد نادي غرناطة في بيان رسمي أن اللاعب سيخضع خلال الساعات المقبلة لفحوصات إضافية لتحديد طريقة العلاج، مع احتمالية اللجوء إلى تدخل جراحي.

وكشف النادي عن تعرض اللاعب لارتجاج في المخ بالإضافة إلى كسر في الفك.

وتشير التقديرات إلى أن لوكا زيدان سيغيب حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود شكوك حول إمكانية لحاقه بالمونديال.

وأوضح التقرير أن زيدان حال اضطر للجوء لعملية جراحية فالأقرب سيكون غيابه عن كأس العالم.

ويعد زيدان الحارس الأساسي لمنتخب الجزائر، بينما يعاني بديلاه أنطوني ماندريا وميليم مستيل من إصابات أيضا.

ويفتتح منتخب الجزائر مشواره في كأس العالم يوم 16 يونيو بمواجهة الأرجنتين حاملة اللقب.

نرشح لكم
بعد واقعتي فينيسيوس والسنغال.. أيفاب يوافق على منح البطاقة الحمراء في حالتين بدءًا من كأس العالم بطل أمم إفريقيا.. تقرير: 7 مايو الموعد النهائي لرد المغرب على استئناف السنغال "بالتقسيط وبدون فوائد".. الزمالك يعلن توفير رحلات لجماهيره لحضور ذهاب نهائي الكونفدرالية بالجزائر منافس الزمالك – اتحاد العاصمة يفوز على شباب أوراس باتنة ويتأهل لنهائي كأس الجزائر وفاة إينرامو مهاجم الترجي التونسي السابق كاف يعلن موعد مراجعة تقدم كينيا وتنزانيا وأوغندا لاستضافة أمم إفريقيا 2027 حارس منتخب الجزائر يغيب عن كأس العالم 2026 تقرير: احتمالية نقل أمم إفريقيا 2027 إلى جنوب إفريقيا بسبب تأخر الإنشاءات
أخر الأخبار
بعد واقعتي فينيسيوس والسنغال.. أيفاب يوافق على منح البطاقة الحمراء في حالتين بدءًا من كأس العالم 7 دقيقة | أمريكا
تقرير: كوستا أبرز المرشحين لخلافة أليسون في ليفربول 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المحلة يقترب من "الرقم القياسي" بالتعادل مع المقاولون.. والبنك يؤزم موقف كهرباء الإسماعيلية 30 دقيقة | الدوري المصري
يد - بقيادة مصرية.. أهلي طرابلس بطلا للدوري الليبي للمرة 13 في تاريخه 49 دقيقة | كرة يد
استراحة أبطال أوروبا - باريس (3)-(2) بايرن ميونيخ.. نهاية الشوط الأول ساعة | دوري أبطال أوروبا
أبو ريدة يتواصل مع صلاح للاطمئنان على مستجدات إصابته ساعة | منتخب مصر
كرة يد - الأهلي بطلا لدوري السيدات للمرة الرابعة على التوالي ساعة | كرة يد
التشكيل - هجوم ناري لـ سان جيرمان.. وموسيالا وديفيز أساسيان مع بايرن 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
