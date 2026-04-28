الرياضية: الهلال يوقف مفاوضاته مع المدير الرياضي لـ ليفربول

أوقف نادي الهلال مفاوضاته مع ريتشارد هيوز المدير الرياضي الحالي لليفربول.

وكان الهلال قد دخل في مفاوضات جادة مع الأسكتلندي هيوز لتولي منصب المدير الرياضي بالنادي السعودي بداية من الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة الرياضية أن سبب تعليق المفاوضات يعود إلى رغبة هيوز في أداء مهام عمله عن بُعد مع الاكتفاء بزيارة الرياضة في فترات محددة.

وأشار التقرير إلى أن ذلك لا يتوافق مع التصور الإداري للهلال في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن النادي بدأ دراسة عدد من الملفات البديلة لأسماء أخرى.

ومن المتوقع أن يحسم الهلال أمر المدير الرياضي الجديد قبل فتح سوق الانتقالات الصيفية.

وكان هيوز قد انضم إلى ليفربول كمدير رياضي في صيف 2024 قادما من بورنموث.

وساهم هيوز في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ويبلغ هيوز من العرم 46 عاما وبدأ عمله كمدير رياضي مع بورنموث في 2014 ولمدة عشر سنوات.