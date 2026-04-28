برونو اقترب من الرقم القياسي.. مانشستر يونايتد يؤمن المركز الثالث بالفوز على برينتفورد

حقق مانشستر يونايتد الفوز على برينتفورد بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب أولد ترافورد بالجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية مانشستر يونايتد في المباراة كل من بينجامين سيسكو وكاسيميرو، بينما سجل ماتياس ينسن هدف برينتفورد.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 61 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد برينتفورد عند النقطة 48 في المركز التاسع.

وصنع برونو فيرنانديز هدفا جديدا ليصل للصناعة رقم 19 في الدوري هذا الموسم، ليقترب من تحطيم الرقم القياسي بأكثر من صنع أهدافا بموسم واحد من الدوري الإنجليزي والمسجل باسم تيري هينري وكيفن دي بروين ب 20 هدفا لكل منهما.

مانشستر يونايتد كاد أن يتقدم سريعا عن طريق أماد ديالو ولكنه أهدر بغرابة أمام المرمى الخالي بعد دقيقتين فقط.

وتقدم مانشستر بالفعل في الدقيقة 11 برأسية مستغلا تمريرة أخرى بالرأس من ماجواير.

وتألق سيني لامينس في الدقيقة 36 ومنع هيفين من التسجيل الخطأ في مرماه.

وأضاف بينجامين سيسكو الهدف الثاني بالدقيقة 43 بعد تمريرة من برونو فيرنانديز داخل منطقة الجزاء ليمر من المدافع ويضع الكرة بالشباك.

في الشوط الثاني سيطر برينتفورد على مجريات المباراة دون خطورة تذكر.

وبالدقيقة 87 سدد ماتياس ينسن كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك ليسجل الفريق هدفه الوحيد بالمباراة.

وسيلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة ضد ليفربول يوم الأحد 3 مايو، بينما يلتقي برينتفورد مع وست هام يوم السبت.