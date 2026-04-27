تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو وديالو يقودان الهجوم ضد برينتفورد

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 21:02

كتب : FilGoal

احتفال ماتيوس كونيا بهدف مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

أعلن مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد برينتفورد.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع برينتفورد على ملعب أولد ترافورد في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب بينجامين سيسكو وأماد ديالو وبريان مبومو في خط هجوم الشياطين الحمر بالمباراة.

وتشهد المباراة غياب ماتيوس كونيا بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: سيني لامينس.

الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - أيدين هيفين - لوك شو.

الوسط: كاسيميرو - برونو فيرنانديز - كوبي ماينو.

الهجوم: أماد ديالو - بينجامين سيسكو - بريان مبومو.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنلجيزي برصيد 58 نقطة، بينما يحتل برينتفورد المركز التاسع برصيد 48 نقطة.

