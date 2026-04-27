تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو وديالو يقودان الهجوم ضد برينتفورد
الإثنين، 27 أبريل 2026 - 21:02
كتب : FilGoal
أعلن مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد برينتفورد.
ويلتقي مانشستر يونايتد مع برينتفورد على ملعب أولد ترافورد في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويلعب بينجامين سيسكو وأماد ديالو وبريان مبومو في خط هجوم الشياطين الحمر بالمباراة.
وتشهد المباراة غياب ماتيوس كونيا بسبب الإصابة.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: سيني لامينس.
الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - أيدين هيفين - لوك شو.
الوسط: كاسيميرو - برونو فيرنانديز - كوبي ماينو.
الهجوم: أماد ديالو - بينجامين سيسكو - بريان مبومو.
ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنلجيزي برصيد 58 نقطة، بينما يحتل برينتفورد المركز التاسع برصيد 48 نقطة.
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1)-(0) برينتفورد.. جووووول أول فان دايك: صلاح سيحصل على الوداع الذي يستحقه رغم الإصابة "قد يلحق بمباراة برينتفورد".. تليجراف تكشف تفاصيل جديدة عن إصابة صلاح ذا تايمز: أستون فيلا لا يزال يرغب في ضم مرموش تشافي سيمونز يؤكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي 92 نقطة بقيادة لامبارد.. كوفنتري سيتي يحتفل بلقب الدرجة الأولى الإنجليزية تشيلسي يتخطى ليدز ويضرب موعدا ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الجول يكشف تصور جهاز المنتخب لموعد انضمام صلاح لمعسكر كأس العالم